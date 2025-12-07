Menu
BRASIL
PREPARE-SE

Ciclone com tempestades e vendavais chega ao Brasil nesta semana

Fenômeno chega ao país nesta segunda-feira, 8

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/12/2025 - 14:05 h
Imagem ilustrativa da imagem Ciclone com tempestades e vendavais chega ao Brasil nesta semana
-

Um ciclone deve invadir o Brasil nos próximos dias. Segundo previsão da empresa Metsul Meteorologia o cenário pode ser crítico, com fortes tempestades nas regiões Sul e Centro-Oeste.

De acordo com o alerta, um centro de baixa pressão extremamente profundo, com valores de pressão atmosférica vai chegar ao país a partir desta segunda-feira, 8, e seguirá até quinta, 11.

O fenômeno não costuma acontecer no Brasil, e é notado com frequência no Atlântico Norte e no Sul do continente.

O problema pode ser ainda mais grave no Rio Grande do Sul, sobretudo devido à velocidade do ciclone avançando sobre uma atmosfera extremamente aquecida e que vem trazendo marcas ao redor e acima de 40ºC.

Granizo e vendaval

Vários temporais isolados podem ser severos e trazer danos decorrentes ao granizo ou vento, mas o maior risco será a ocorrência de vendavais que isoladamente podem ser intensos com rajadas acima de 100 km/h.

Em alguns pontos, a chuva pode ser excessiva e temporais isolados podem trazer acumulados expressivos de chuva, com volumes de até 100 mm que, em poucas horas aumentam o risco de enxurradas e inundações repentinas.

Já o vento do ciclone deve ser mais intenso na quarta-feira, 10, com rajadas de até 100 hm/h, por várias horas seguidas.

A previsão é de que a situação comece a melhorar na quinta-feira, 11, quando o fenômeno começará a se afastar.

