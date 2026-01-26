Frente fria causa ciclone e chuva intensa com possibilidade de enchentes

A previsão é da Climatempo - Foto: Divulgação | Inmet

Uma mudança significativa nas condições do tempo está prevista para ocorrer entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, com a formação de uma área de baixa pressão que deve evoluir para um ciclone associado a uma frente fria. A previsão é da Climatempo e indica risco de chuvas intensas em diversas regiões do Brasil.

Embora as instabilidades também avancem sobre áreas do Norte e Nordeste, o maior impacto deve ser sentido no Centro-Sul do país. Segundo a empresa de meteorologia, há expectativa de temporais volumosos em estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no norte do Paraná.

Na Região Sul, após um período recente de maior estabilidade, a tendência é de retorno das chuvas de forma irregular, porém intensa, com potencial para transtornos, incluindo alagamentos e possíveis enchentes em áreas mais vulneráveis.

No Sudeste, a chuva volta a se intensificar e se espalhar, especialmente sobre o estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o sul de Minas Gerais, além da manutenção do tempo instável no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

De acordo com o Climatempo, após uma sequência de dias com tempo mais aberto, calor intenso e alertas de baixa umidade do ar, o fim de janeiro e o início de fevereiro devem marcar o retorno das pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul, encerrando a fase mais seca.