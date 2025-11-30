Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Cidade brasileira supera Miami e entra no Top 20 mundial

Economia dinâmica e infraestrutura impulsionam posição internacional

Luan Julião

Por Luan Julião

30/11/2025 - 14:34 h
Gastronomia, cultura e compras de luxo reforçam posição de São Paulo
Gastronomia, cultura e compras de luxo reforçam posição de São Paulo -

São Paulo conquistou posição inédita no ranking World’s Best Cities 2026, da consultoria internacional Resonance, alcançando o 18º lugar. A capital paulista superou cidades como Miami (26º), Bangkok e Lisboa (32º), tornando-se a única metrópole sul-americana no Top 20. O Rio de Janeiro aparece apenas na 42ª posição.

Entre luzes e movimento: a vida noturna que não para

O levantamento ressalta que a cidade vive um período de transformação urbana, com destaque para sua vida noturna, considerada a melhor do planeta. Bairros como Vila Madalena e Baixo Augusta foram citados como polos de agito, onde o movimento permanece intenso sete noites por semana, reforçando o caráter cosmopolita de São Paulo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Economia em crescimento e novas conexões

O estudo aponta o dinamismo econômico da cidade, impulsionado pelo avanço de fintechs e da computação em nuvem, principalmente nas áreas da Faria Lima e Berrini. A presença de grandes empresas e a infraestrutura aeroportuária contribuem para fortalecer sua posição internacional. A consultoria ainda destacou uma fase de reinvenção urbana, com a revitalização do Anhembi, expansão de ciclovias e criação de parques lineares ao longo do Rio Pinheiros.

Leia Também:

Estimativa do salário mínimo de 2026 é reduzida pelo Governo Federal
Loja de cosméticos é acusada de racismo após revista íntima em jovens
"Ferrugem do PCC": ação da Rota termina na morte de líder da facção

Cultura, gastronomia e redes sociais

São Paulo também se tornou a cidade mais fotografada do Instagram, resultado da valorização de corredores culturais e do aumento do interesse de visitantes brasileiros e estrangeiros. No campo da gastronomia, a cidade figura entre as cinco melhores do mundo, impulsionada pelo retorno do Guia Michelin em 2024, que destacou novamente restaurantes como D.O.M., Maní e Evvai.

Compras e luxo em evidência

O ranking ainda posiciona São Paulo entre as três principais cidades do mundo em compras de luxo, com locais de destaque como Oscar Freire, JK Iguatemi e Shopping Cidade Jardim. Os bairros Pinheiros e Jardins ganharam protagonismo com novos empreendimentos e restaurantes renomados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

compras de luxo gastronomia São Paulo transformação urbana vida noturna World’s Best Cities

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gastronomia, cultura e compras de luxo reforçam posição de São Paulo
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Gastronomia, cultura e compras de luxo reforçam posição de São Paulo
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Gastronomia, cultura e compras de luxo reforçam posição de São Paulo
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Gastronomia, cultura e compras de luxo reforçam posição de São Paulo
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x