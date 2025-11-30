Cidade brasileira supera Miami e entra no Top 20 mundial

Gastronomia, cultura e compras de luxo reforçam posição de São Paulo - Foto: Reprodução / Redes Sociais

São Paulo conquistou posição inédita no ranking World’s Best Cities 2026, da consultoria internacional Resonance, alcançando o 18º lugar. A capital paulista superou cidades como Miami (26º), Bangkok e Lisboa (32º), tornando-se a única metrópole sul-americana no Top 20. O Rio de Janeiro aparece apenas na 42ª posição.

Entre luzes e movimento: a vida noturna que não para

O levantamento ressalta que a cidade vive um período de transformação urbana, com destaque para sua vida noturna, considerada a melhor do planeta. Bairros como Vila Madalena e Baixo Augusta foram citados como polos de agito, onde o movimento permanece intenso sete noites por semana, reforçando o caráter cosmopolita de São Paulo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Economia em crescimento e novas conexões

O estudo aponta o dinamismo econômico da cidade, impulsionado pelo avanço de fintechs e da computação em nuvem, principalmente nas áreas da Faria Lima e Berrini. A presença de grandes empresas e a infraestrutura aeroportuária contribuem para fortalecer sua posição internacional. A consultoria ainda destacou uma fase de reinvenção urbana, com a revitalização do Anhembi, expansão de ciclovias e criação de parques lineares ao longo do Rio Pinheiros.

Cultura, gastronomia e redes sociais

São Paulo também se tornou a cidade mais fotografada do Instagram, resultado da valorização de corredores culturais e do aumento do interesse de visitantes brasileiros e estrangeiros. No campo da gastronomia, a cidade figura entre as cinco melhores do mundo, impulsionada pelo retorno do Guia Michelin em 2024, que destacou novamente restaurantes como D.O.M., Maní e Evvai.

Compras e luxo em evidência

O ranking ainda posiciona São Paulo entre as três principais cidades do mundo em compras de luxo, com locais de destaque como Oscar Freire, JK Iguatemi e Shopping Cidade Jardim. Os bairros Pinheiros e Jardins ganharam protagonismo com novos empreendimentos e restaurantes renomados.