HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

"Ferrugem do PCC": ação da Rota termina na morte de líder da facção

Criminoso integrava o núcleo de decisões estratégicas da facção criminosa

Luan Julião

Por Luan Julião

30/11/2025 - 13:02 h
Carlos Alves Vieira, vulgo "Ferrugem
Um confronto entre policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e um membro de alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC) terminou em morte na sexta-feira, 28, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Carlos Alves Vieira, de 48 anos, conhecido pelo apelido de "Ferrugem", foi localizado pela polícia na estrada Santa Isabel. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a abordagem foi resultado de informações de inteligência que indicavam que ele transportava drogas em um veículo.

Durante a ação, o homem teria reagido à abordagem e acabou baleado. Ele recebeu atendimento do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum policial se feriu durante a operação.

Leia Também:

Homem invade jaula de leoa em zoológico e é devorado vivo no Brasil
Bahia em alerta: setor de combustíveis vira epicentro de fraudes bilionárias
Homem é preso por se masturbar na frente de funcionários em hospital

Ferrugem integrava a "Sintonia Final", o núcleo estratégico da facção criminosa responsável por decisões de alto nível dentro do PCC. A Polícia Militar informou que ele possuía histórico de envolvimento com tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes violentos.

Na ação, os agentes apreenderam dez tabletes de maconha, duas armas de fogo e uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de Itaquaquecetuba, e a Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do ocorrido.

Tags:

crime organizado intervenção policial itaquaquecetuba PCC rota tráfico de drogas

x