"Ferrugem do PCC": ação da Rota termina na morte de líder da facção

Carlos Alves Vieira, vulgo "Ferrugem - Foto: Reprodução

Um confronto entre policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e um membro de alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC) terminou em morte na sexta-feira, 28, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Carlos Alves Vieira, de 48 anos, conhecido pelo apelido de "Ferrugem", foi localizado pela polícia na estrada Santa Isabel. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a abordagem foi resultado de informações de inteligência que indicavam que ele transportava drogas em um veículo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a ação, o homem teria reagido à abordagem e acabou baleado. Ele recebeu atendimento do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum policial se feriu durante a operação.

Ferrugem integrava a "Sintonia Final", o núcleo estratégico da facção criminosa responsável por decisões de alto nível dentro do PCC. A Polícia Militar informou que ele possuía histórico de envolvimento com tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes violentos.

Na ação, os agentes apreenderam dez tabletes de maconha, duas armas de fogo e uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de Itaquaquecetuba, e a Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do ocorrido.