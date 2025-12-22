Menu
HOME > BRASIL
SUCESSO MUNDIAL

Cidade do Nordeste ajudou a comprovar teoria de Einstein; entenda

O município alterou os rumos da física moderna

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/12/2025 - 16:57 h
A cidade ficou conhecida mundialmente
A cidade ficou conhecida mundialmente

Engana-se quem pensa que o Nordeste é conhecido apenas por suas belezas naturais. Localizada no norte do Ceará, a cidade de Sobral entrou para história mundial da ciência após ajudar a comprovar uma teoria do famoso físico Albert Einstein, em 1919.

O caso aconteceu durante um eclipse solar, que permitiu com que os pesquisadores fotografassem estrelas próximas ao sol. Os registros auxiliaram na comprovação da Teoria da Relatividade Geral.

Esta teoria aponta que a massa de um corpo grande curva o espaço-tempo e desvia a luz de estrelas que passam perto do sol, o que altera sua posição. As imagens do eclipse foram comparadas com as do mesmo céu à noite, comprovando o argumento de Einstein.

Belezas de Sobral

Apesar do feito histórico, Sobral também ganha destaque por sua arquitetura, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Dentre os principais pontos turísticos está o Theatro São João, inaugurado no século 19.

Além dele, a cidade também conta com a Margem Esquerda do Rio Acaraú, frequentada por turistas e nativos, e o Museu Dom José, conhecido por reunir um acervo extenso de arte sacra.

Albert Einstein ceará Sobral

