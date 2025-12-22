BRASIL
Lançamento de foguete no Brasil é adiado novamente
Missão vai testar o potencial das base de lançamentos no Brasil
O lançamento do foguete Hanbit-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, foi adiado novamente. Ele estava programado para acontecer na tarde desta segunda-feira, 22, porém foi rejeitado para esta noite.
A movimentação aconteceu por conta das más condições climáticas da região.
Sequência de adiamentos
- 17 de dezembro de 2025: O lançamento foi interrompido por problemas técnicos detectados durante os preparativos finais, o que exigiu nova suspensão da operação;
- 19 de dezembro: Após o primeiro adiamento, o voo foi remarcado para esta data, mas novamente precisou ser suspenso. Nessa ocasião, o adiamento foi motivado por ajustes técnicos ou procedimentos finais de preparação do foguete;
- 22 de novembro: O lançamento estava originalmente marcado para esta data, mas foi adiado por motivos técnicos não detalhados.
A janela para o lançamento finaliza nesta segunda-feira, 22, portanto, está pode ser a última chance para o foguete ser lançado ainda em 2025.
Fortes chuvas oferecem risco ao foguete
A Innospace enviou um comunicado a Força Aérea Brasileira (FAB) que foi publicado nas redes sociais, que dizia que o mau tempo impede o cumprimento do horário oficial.
De acordo com o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica (CIMAER), existia a previsão de 3 milímetros de chuva por hora das 13h às 16h.
O foguete segue posicionado de forma horizontal na plataforma, protegido por uma grande cobertura impermeável, e todos os procedimentos anteriores à elevação já foram concluídos.
Depois da retirada da cobertura, é necessária uma sequência contínua de cerca de seis horas, incluindo:
- elevação;
- abastecimento;
- contagem regressiva;
- lançamento.
Caso o horário oficial fosse mantido, o veículo estaria fortemente exposto à chuva durante o abastecimento, etapa extremamente importante para a operação.
Com isso, a Innospace e a FAB decidiram que o processo fosse temporariamente suspenso até o fim das chuvas.
Por conta da falta de uma previsão exata de quando a chuva iria parar de cair, o horário claro para o lançamento do foguete.
