BRASIL
ILHA DA MAGIA

Cidade que os brasileiros estão migrando tem praias, tecnologia e segurança

Capital ferece uma mistura equilibrada de infraestrutura urbana e cenários naturais

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/08/2025 - 21:57 h
Floripa também é conhecida como a Ilha da Magia
Floripa também é conhecida como a Ilha da Magia

O desejo por qualidade de vida e novas oportunidades tem levado cada vez mais brasileiros a escolher Florianópolis como destino. A capital de Santa Catarina se destaca como uma das cidades mais procuradas do país, atraindo pessoas de diferentes regiões graças à combinação de bem-estar, economia diversificada e belezas naturais.

Especialistas destacam que Florianópolis oferece uma mistura equilibrada de infraestrutura urbana e cenários naturais, com praias, lagoas e trilhas, além de ser um polo tecnológico em expansão. Esse crescimento populacional, no entanto, traz desafios que precisam ser enfrentados para garantir que desenvolvimento e sustentabilidade caminhem lado a lado.

Atração da cidade

Conhecida como “Ilha da Magia”, Florianópolis figura entre as capitais com muitas qualidades, como:

  • uma das mais seguras do Brasil;
  • baixos índices de criminalidade;
  • aliadas a serviços de saúde e educação de qualidade
  • contato com a natureza
  • mais de 40 praias e opções de lazer ao ar livre
  • ao mesmo tempo, é centro de inovação
  • universidades renomadas

Essas qualidades tornam a cidade atraente para quem busca morar com segurança e conforto e fortalecem a economia local e geram oportunidades para profissionais e empreendedores.

Economia e tecnologia

Florianópolis tem se consolidado como um importante polo tecnológico, sendo apelidada de “Vale do Silício Brasileiro”. O setor de inovação atrai startups, investidores e profissionais qualificados, criando empregos bem remunerados e diversificando a economia da região.

Desafios do crescimento

O aumento da população pressiona a infraestrutura urbana, elevando o custo de moradia, especialmente em áreas centrais e próximas às praias. Pontos de riscos:

  • mobilidade urbana;
  • transporte público

Ess são pontos críticos, assim como a necessidade de investimentos em saneamento e soluções sustentáveis. Projetos de urbanismo inteligente têm sido implantados, mas ainda há muito a ser feito.

Perspectivas futuras

Com a migração em alta, Florianópolis tende a se consolidar como referência nacional em qualidade de vida. O desafio será equilibrar expansão urbana e preservação ambiental. Especialistas afirmam que, ao superar os problemas de infraestrutura, a cidade poderá se tornar um modelo de inovação, sustentabilidade e riqueza cultural, reforçando seu papel como destino não apenas turístico, mas também residencial e profissional.

economia Florianópolis Floripa inovação migração oportunidades qualidade de vida santa catarina Segurança tecnologia Turismo

