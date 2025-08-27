ILHA DA MAGIA
Cidade que os brasileiros estão migrando tem praias, tecnologia e segurança
Capital ferece uma mistura equilibrada de infraestrutura urbana e cenários naturais
Por Leilane Teixeira
O desejo por qualidade de vida e novas oportunidades tem levado cada vez mais brasileiros a escolher Florianópolis como destino. A capital de Santa Catarina se destaca como uma das cidades mais procuradas do país, atraindo pessoas de diferentes regiões graças à combinação de bem-estar, economia diversificada e belezas naturais.
Especialistas destacam que Florianópolis oferece uma mistura equilibrada de infraestrutura urbana e cenários naturais, com praias, lagoas e trilhas, além de ser um polo tecnológico em expansão. Esse crescimento populacional, no entanto, traz desafios que precisam ser enfrentados para garantir que desenvolvimento e sustentabilidade caminhem lado a lado.
Atração da cidade
Conhecida como “Ilha da Magia”, Florianópolis figura entre as capitais com muitas qualidades, como:
- uma das mais seguras do Brasil;
- baixos índices de criminalidade;
- aliadas a serviços de saúde e educação de qualidade
- contato com a natureza
- mais de 40 praias e opções de lazer ao ar livre
- ao mesmo tempo, é centro de inovação
- universidades renomadas
Essas qualidades tornam a cidade atraente para quem busca morar com segurança e conforto e fortalecem a economia local e geram oportunidades para profissionais e empreendedores.
Economia e tecnologia
Florianópolis tem se consolidado como um importante polo tecnológico, sendo apelidada de “Vale do Silício Brasileiro”. O setor de inovação atrai startups, investidores e profissionais qualificados, criando empregos bem remunerados e diversificando a economia da região.
Desafios do crescimento
O aumento da população pressiona a infraestrutura urbana, elevando o custo de moradia, especialmente em áreas centrais e próximas às praias. Pontos de riscos:
- mobilidade urbana;
- transporte público
Ess são pontos críticos, assim como a necessidade de investimentos em saneamento e soluções sustentáveis. Projetos de urbanismo inteligente têm sido implantados, mas ainda há muito a ser feito.
Perspectivas futuras
Com a migração em alta, Florianópolis tende a se consolidar como referência nacional em qualidade de vida. O desafio será equilibrar expansão urbana e preservação ambiental. Especialistas afirmam que, ao superar os problemas de infraestrutura, a cidade poderá se tornar um modelo de inovação, sustentabilidade e riqueza cultural, reforçando seu papel como destino não apenas turístico, mas também residencial e profissional.
