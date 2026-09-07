Cidades brasileiras são tomadas por neve e chuva congelada; confira

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Cidades do Rio Grande do Sul amanheceram tomadas por neve e chuva congelada entre o domingo, 6, e esta segunda-feira, 7. Alguns municípios chegaram a registrar temperaturas abaixo de zero, como Bom Jesus (-3,8ºC), Vacaria, (-3,2°C) e São José dos Ausentes (-3,0°C), de acordo com dados do Climatempo.

Em registros divulgados nas redes sociais, é possível ver a neve caindo em São José dos Ausentes, durante o passeio de um grupo de turistas no Monte Negro, conhecido como o ponto mais alto da Serra Gaúcha.

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⛄️ TEMPO | Eita Rio Grande, velho. No mês farroupilha, a gauchada encarando frio e neve no pico do Monte Negro (1400 m) em São José dos Ausentes. 📷 Alexandre Pereira pic.twitter.com/suApD7Dket — MetSul.com (@metsul) September 6, 2026

Preocupada com a saúde da população, a Defesa Civil emitiu um alerta de perigo potencial, que permanece válido até as 18h desta segunda-feira, 7. A recomendação é que os moradores e turistas evitem exposição prolongada ao frio.

O órgão também pede atenção redobrada aos avisos oficiais, pois a previsão indica queda nas temperaturas entre 3°C e 5°C nas próximas horas, porém sem indícios de chuvas fortes.