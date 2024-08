Cinco imigrantes clandestinos são resgatados em navio no Brasil

- Foto: Divulgação / PF

Policiais federais realizaram o resgate de cinco imigrantes da República de Guiné que estavam escondidos em um navio cargueiro no Rio de Janeiro, no último sábado, 17. Os imigrantes, que haviam embarcado clandestinamente em Dakar, Senegal, foram encontrados pela tripulação da embarcação.

De acordo com a Polícia Federal (PF), os imigrantes foram encontrados em condições de saúde precárias e foram resgatados por motivos humanitários, recebendo autorização para desembarque condicional. Entre os cinco, dois são menores de idade.

A PF também revelou que um dos imigrantes expressou a intenção de solicitar refúgio no Brasil. Enquanto aguardam a resolução dos procedimentos legais, os cinco imigrantes permanecerão no país custeados pela seguradora do navio, que tem bandeira de Malta.

Além disso, a embarcação foi submetida a uma inspeção pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após surgirem suspeitas de infecção por malária tanto em um dos imigrantes quanto em um membro da tripulação.