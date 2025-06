Cliente pede pastel de frango e recebe salgado com baratas; veja vídeo

Adolescente procurou a polícia para denunciar o caso - Foto: Reprodução Redes Sociais

Pastel de frango, pastel de carne, pastel de queijo e, até mesmo, pastel de vento. Mas, pastel de frango com barata viva, com certeza, é algo inédito. Aliás, inédito não. Uma cliente de uma lanchonete localizada em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, foi surpreendida com a presença de um inseto dentro do salgado que havia terminado de comprar.

Cliente só percebeu a presença dos insetos, quando já estava terminando de comer o alimento | Foto: Reprodução Redes Sociais

A cliente, uma adolescente, de 17 anos, foi ao estabelecimento comercial, nesta segunda-feira, 9, com alguns familiares. Ao notar a presença das baratas, a menina gravou um vídeo, que foi parar nas redes sociais. Nas imagens, ela mostra o alimento, já quase no final, com vários insetos dentro.

Ainda no mesmo dia, após procurar uma unidade de saúde, a jovem e a mãe foram à 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, para denunciar o fato. A lanchonete, localizada na Rua Siqueira Campos, foi interditada e uma funcionária foi presa em flagrante.

Em depoimento, a mulher detida revelou que os alimentos comercializados não são produzidos no local. Eles são adquiridos em um fornecedor de Bangu, na Zona Oeste. A funcionária detida foi autuada pelo crime contra as relações de consumo e pode pegar até 5 anos de reclusão.

Outro caso

Também no Rio de Janeiro, uma fábrica de sorvetes foi fechada pelos órgãos de defesa do consumidor, no mês de março, depois que um cliente contou ter encontrado uma barata inteira no meio de um picolé. Assim como a adolescente, o homem também gravou a situação inusitadamente nojenta. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Cliente encontrou uma barata no picolé que comprou na praia do Recreio dos Bandeirantes | Foto: Reprodução Redes Sociais

"Coisas que só acontecem no Recreio, olha isso. O picolé que a menina acabou de comprar aqui. Olha o que tem dentro do picolé. Olha isso, cara. Uma barata inteira, grande. Atenção aí, meu povo", alerta o homem, na a gravação.

O estabelecimento, que fica em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi interditado por equipes da Secretaria de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon. O caso foi registrado na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, da capital fluminense.