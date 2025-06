Major da PM é preso após estuprar sogra cadeirante de 85 anos

Sogra não foi a única vítima dentro da família - Foto: Divulgação

O major da reserva da Polícia Militar de Alagoas, Djalma de Araújo, 59 anos, foi preso no domingo, 8, em Marechal Deodoro, Alagoas, Região Metropolitana de Maceió, suspeito de estuprar a sogra, uma idosa de 85 anos e que é cadeirante, tem lesão cerebral e diabetes. Foi a filha dele quem flagrou a cena e o denunciou à polícia.

A mulher relatou que retornava da academia, por volta das 6h, e, antes de ir para casa, resolveu visitar a avó. Ao chegar no local, estranhou o fato de a janela e a porta estarem entreabertas e, quando entrou no imóvel, viu o pai de pé, com o pênis exposto e sendo masturbado pela a idosa.

A filha ainda contou à polícia que questionou o fato ao homem, ma sele negou. A senhora revelou que esta não tinha sido a única vez em que foi abusada pelo genro. O crime acontecia todas as vezes em que ele passava na casa dela.

A neta contou ainda que, três dias antes do flagra, já tinha notado algo estranho ao ver a avó despedida da cintura para baixo, no entanto, o militar alegou que estava trocando a fralda dela.

A vítima foi encaminhada para Delegacia de Atendimento a Mulher e depois foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou o Exame de Conjunção Carnal e fez exame de sangue.

Outras vítimas

A idosa não é a única vítima do major. Familiares revelaram que ela já havia abusado sexualmente de três sobrinhas da esposa, quando crianças. Os casos não foram registrados em nenhuma delegacia porque a família tinha medo do homem. Uma das filhas contou que, quando tinha 12 anos, viu o pai acariciando uma prima, à época, com 6 anos.

A polícia apura também outras denúncias de ameaças, chantagens e violência contra pessoas com dívidas com ele. Ao ser preso, ele fez ameaças de morte contra as três filhas e a esposa.

Ficha criminal extensa

Segundo informações da polícia, Djalma tem uma extensa ficha criminal. Ele é investigado por dois homicídios, em 2009, quatro casos de lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo, vias de fato, desacato, desobediência e estupro de vulnerável.

Durante as buscas na casa dele, foram apreendidas quatro armas de fogo, uma delas com numeração raspada, e uma quantia em dinheiro não informada. Uma dessas armas teria sido usada pelo homem para ameaçar a própria filha. Ele foi autuado em flagrante e vai responder por estupro de vulnerável.