Vereador do PL preso por pedofilia e abuso sexual tem mandato extinto

Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa - Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de Canarana (MT) extinguiu, em sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira, 9, o mandato do ex-vereador Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (PL), preso em flagrante no dia 31 de maio. Ele é acusado de pedofilia e abuso sexual contra pacientes, incluindo uma criança de dois anos, uma adolescente de 15 e uma mulher de 29 anos. Ele havia renunciado ao cargo no dia 4 de junho.

Durante operação policial, foram encontrados em sua residência roupas infantis, imagens de abuso e objetos sexuais. Diante das denúncias, o PL suspendeu preventivamente sua filiação, e a Câmara declarou repúdio às acusações, acompanhando o caso sob sigilo.

“O Poder Legislativo repudia os supostos crimes atribuídos ao vereador, e aguarda o resultado da investigação, que corre sob sigilo”, diz o comunicado. Desde então, portanto, Bitencourt foi afastado dos trabalhos na Casa, da qual pediu renúncia no dia 4 e teve mandado extinto nesta segunda.

Com a renúncia e a posterior extinção do mandato, o suplente Milton Blass (PL), conhecido como Miltinho, assumiu o cargo. Thiago Bitencourt ficará inelegível por oito anos e também é investigado pelo Conselho Regional de Medicina por sua conduta profissional.