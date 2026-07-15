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Clientes do Nubank enfrentam instabilidade em Pix e acesso ao aplicativo

Reclamações foram feitas na noite desta quarta-feira, 15

Leilane Teixeira
Por
Aplicativo do Nubank
Aplicativo do Nubank - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Clientes do Nubank relataram dificuldades para acessar o aplicativo e realizar transferências via Pix na noite desta quarta-feira, 15, As reclamações se concentraram principalmente entre o fim da tarde e o início da noite.

De acordo com o site Downdetector, plataforma que acompanha o funcionamento de serviços digitais em tempo real, o maior volume de notificações foi registrado por volta das 19h30, quando 2.674 usuários informaram problemas relacionados ao banco digital.

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Até cerca das 20h, alguns clientes ainda encontravam mensagens de erro ao tentar concluir transferências pelo aplicativo.

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Instabilidade no pix

O Downdetector também apontou instabilidades no próprio sistema Pix ao longo da tarde, com dois picos de reclamações registrados por volta das 18h30 e 19h30.

Procurado, o Nubank informou que as falhas foram temporárias e que os serviços já haviam sido totalmente restabelecidos.

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Bancos Digitais pix tecnologia ubank

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