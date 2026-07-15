Clientes do Nubank enfrentam instabilidade em Pix e acesso ao aplicativo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Clientes do Nubank relataram dificuldades para acessar o aplicativo e realizar transferências via Pix na noite desta quarta-feira, 15, As reclamações se concentraram principalmente entre o fim da tarde e o início da noite.

De acordo com o site Downdetector, plataforma que acompanha o funcionamento de serviços digitais em tempo real, o maior volume de notificações foi registrado por volta das 19h30, quando 2.674 usuários informaram problemas relacionados ao banco digital.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até cerca das 20h, alguns clientes ainda encontravam mensagens de erro ao tentar concluir transferências pelo aplicativo.

Instabilidade no pix

O Downdetector também apontou instabilidades no próprio sistema Pix ao longo da tarde, com dois picos de reclamações registrados por volta das 18h30 e 19h30.

Procurado, o Nubank informou que as falhas foram temporárias e que os serviços já haviam sido totalmente restabelecidos.