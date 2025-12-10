Menu
BRASIL
MUDANÇAS

CNH: reexame fica grátis e meia embreagem deixa de ser exigida

Novidade foi anunciada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

10/12/2025 - 9:56 h
Aluno de autoescola
Aluno de autoescola -

As mudanças na emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vão além do fim da obrigatoriedade da contratação de uma autoescola. Na esteira da novidade, surge também o fim do pagamento para o primeiro reexame, em caso de reprovação.

A novidade foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 10, pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante o programa Bom Dia, Ministro, veiculado pelo Canal GOV. Segundo ele, a iniciativa tem o intuito de frear a chamada “indústria da reprovação”.

“O primeiro reteste é grátis, mas se a pessoa reprovar mais de uma vez não. O primeiro reteste é grátis pela seguinte questão: o cidadão se sente em uma cruzeta, em um beco sem saída”, disse o ministro, que complementou:

“[...] às vezes, as pessoas estão fazendo ali das tripas corações para fazer o pagamento da habilitação e aí vem a reprovação e ele não estava preparado. [...]. Além disso, se gera uma indústria de reprovação”.

O ministro também diz que a CNH Brasil também põe excluir o chamado “teste sumário”, isto é, nas palavras do ministro: “Se você esquece de ligar uma seta, por exemplo, você podia reprovar”.

“Ora, isso não faz sentido. Se alguém esquecer, isso não vai ser um drama, que a pessoa terá que fazer um processo que dura um mês ou dois meses e meio”, acrescentou Renan.

Assista vídeo

Fim da meia embreagem

Outro fim significativo na nova CNH leva em conta o fim da exigência da realização da meia embreagem feita em uma rampa.

“Tiramos também a obrigatoriedade da rampa, controle de embreagem, muitas vezes em um carro que você treinou pouco. Tem lugar no Brasil que tem denúncia que descalibravam o carro no momento do teste. O ambiente da reprovação era horrível”, concluiu.

x