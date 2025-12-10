MUDANÇAS
CNH: reexame fica grátis e meia embreagem deixa de ser exigida
Novidade foi anunciada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho
Por Gabriela Araújo
As mudanças na emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vão além do fim da obrigatoriedade da contratação de uma autoescola. Na esteira da novidade, surge também o fim do pagamento para o primeiro reexame, em caso de reprovação.
A novidade foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 10, pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante o programa Bom Dia, Ministro, veiculado pelo Canal GOV. Segundo ele, a iniciativa tem o intuito de frear a chamada “indústria da reprovação”.
“O primeiro reteste é grátis, mas se a pessoa reprovar mais de uma vez não. O primeiro reteste é grátis pela seguinte questão: o cidadão se sente em uma cruzeta, em um beco sem saída”, disse o ministro, que complementou:
“[...] às vezes, as pessoas estão fazendo ali das tripas corações para fazer o pagamento da habilitação e aí vem a reprovação e ele não estava preparado. [...]. Além disso, se gera uma indústria de reprovação”.
O ministro também diz que a CNH Brasil também põe excluir o chamado “teste sumário”, isto é, nas palavras do ministro: “Se você esquece de ligar uma seta, por exemplo, você podia reprovar”.
“Ora, isso não faz sentido. Se alguém esquecer, isso não vai ser um drama, que a pessoa terá que fazer um processo que dura um mês ou dois meses e meio”, acrescentou Renan.
Assista vídeo
CNH do Brasil terá 1° reteste gratuito. Vamos acabar com a indústria da reprovação e valorizar os bons condutores. Fique por dentro! pic.twitter.com/odUL2qlCWy— Renan Filho (@RenanFilho_) December 10, 2025
Fim da meia embreagem
Outro fim significativo na nova CNH leva em conta o fim da exigência da realização da meia embreagem feita em uma rampa.
“Tiramos também a obrigatoriedade da rampa, controle de embreagem, muitas vezes em um carro que você treinou pouco. Tem lugar no Brasil que tem denúncia que descalibravam o carro no momento do teste. O ambiente da reprovação era horrível”, concluiu.
