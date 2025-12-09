Menu
MUDANÇAS

CNH sem autoescola: brasileiros comemoram decisão, mas alertam: “Erro”

Aplicativo para emissão do documento será lançado nesta terça-feira

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

09/12/2025 - 9:52 h
Reações vão de comemoração a questionamentos
As novas regras para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a obrigatoriedade de contratação de uma autoescola estão sendo comemoradas pela maioria dos internautas nas redes sociais.

Nesta terça-feira, 9, o presidente Lula (PT) oficializa a novidade e lança o aplicativo que facilitará a vida de milhares de brasileiros que sonham com o documento.

No X (antigo Twitter), as reações vão de comemorações a questionamentos sobre a mudança de categoria. Um internauta escreveu: “Acabou a máfia! Quero ver agora o instrutor de autoescola dá piscadinha para o avaliador igual fizeram no dia que eu fui fazer a prova”.

Outro disse: “Minha tão sonhada CNH vai vim”. Em seguida, um outro internauta indagou: “E o preço que pagamos ao Detran mudou?”

Já um internauta criticou a proposta populista, considerando a medida como um “grande erro”.

“Um baita erro do governo, uma medida populista que não está nem um pouco preocupada com a segurança do trânsito… Me arrependo demais de ter votado no PT, o partido ficou entregue ao centrão”, afirmou.

Os comentários foram feitos em uma publicação do próprio governo federal que explica o passo a passo sobre a mudança. A postagem foi feita na última segunda-feira, 8, com a seguinte legenda: “A Carteira Nacional de Habilitação ficou muito mais acessível!”

Veja publicação

O que muda: menos obrigatoriedade, mais autonomia

Entre as medidas, estão:

  • Fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas;
  • Conteúdo teórico disponível gratuitamente no app do governo, sem carga horária exigida;
  • Possibilidade de usar veículo próprio nas aulas práticas;
  • Instrutor autônomo credenciado pelo Detran poderá substituir a autoescola;
  • Redução da carga mínima de aulas práticas: de 20 para 2 horas;
  • Provas práticas e exames médicos seguem presenciais;
  • Segundo teste gratuito para quem reprovar;
  • Fim do prazo de um ano para concluir o processo de habilitação.

Como vai funcionar: passo a passo pelo aplicativo

Com o novo aplicativo CNH do Brasil, grande parte do processo poderá ser realizada digitalmente. O candidato poderá optar entre começar tudo pela plataforma ou procurar uma autoescola tradicional.

O passo a passo previsto é:

  • Fazer o curso teórico gratuito pelo app (computador, celular ou tablet);
  • Receber o certificado que libera o candidato para a prova teórica;
  • Ir ao Detran para foto e biometria;
  • Realizar exame médico e psicológico com profissionais de livre escolha;
  • Fazer a prova teórica;
  • Escolher entre autoescola ou instrutor autônomo para as aulas práticas;
  • Realizar a prova prática;
  • Sendo aprovado, receber automaticamente a CNH digital.

Instrutores autônomos também serão identificados no aplicativo e deverão registrar todas as aulas diretamente no sistema.

