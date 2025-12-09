MUDANÇAS
CNH sem autoescola: brasileiros comemoram decisão, mas alertam: “Erro”
Aplicativo para emissão do documento será lançado nesta terça-feira
Por Gabriela Araújo
As novas regras para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a obrigatoriedade de contratação de uma autoescola estão sendo comemoradas pela maioria dos internautas nas redes sociais.
Nesta terça-feira, 9, o presidente Lula (PT) oficializa a novidade e lança o aplicativo que facilitará a vida de milhares de brasileiros que sonham com o documento.
No X (antigo Twitter), as reações vão de comemorações a questionamentos sobre a mudança de categoria. Um internauta escreveu: “Acabou a máfia! Quero ver agora o instrutor de autoescola dá piscadinha para o avaliador igual fizeram no dia que eu fui fazer a prova”.
Outro disse: “Minha tão sonhada CNH vai vim”. Em seguida, um outro internauta indagou: “E o preço que pagamos ao Detran mudou?”
Já um internauta criticou a proposta populista, considerando a medida como um “grande erro”.
“Um baita erro do governo, uma medida populista que não está nem um pouco preocupada com a segurança do trânsito… Me arrependo demais de ter votado no PT, o partido ficou entregue ao centrão”, afirmou.
Os comentários foram feitos em uma publicação do próprio governo federal que explica o passo a passo sobre a mudança. A postagem foi feita na última segunda-feira, 8, com a seguinte legenda: “A Carteira Nacional de Habilitação ficou muito mais acessível!”
🚗 A Carteira Nacional de Habilitação ficou muito mais acessível!— Governo do Brasil (@govbr) December 8, 2025
👇 pic.twitter.com/WW5CCC2mJy
O que muda: menos obrigatoriedade, mais autonomia
Entre as medidas, estão:
- Fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas;
- Conteúdo teórico disponível gratuitamente no app do governo, sem carga horária exigida;
- Possibilidade de usar veículo próprio nas aulas práticas;
- Instrutor autônomo credenciado pelo Detran poderá substituir a autoescola;
- Redução da carga mínima de aulas práticas: de 20 para 2 horas;
- Provas práticas e exames médicos seguem presenciais;
- Segundo teste gratuito para quem reprovar;
- Fim do prazo de um ano para concluir o processo de habilitação.
Como vai funcionar: passo a passo pelo aplicativo
Com o novo aplicativo CNH do Brasil, grande parte do processo poderá ser realizada digitalmente. O candidato poderá optar entre começar tudo pela plataforma ou procurar uma autoescola tradicional.
O passo a passo previsto é:
- Fazer o curso teórico gratuito pelo app (computador, celular ou tablet);
- Receber o certificado que libera o candidato para a prova teórica;
- Ir ao Detran para foto e biometria;
- Realizar exame médico e psicológico com profissionais de livre escolha;
- Fazer a prova teórica;
- Escolher entre autoescola ou instrutor autônomo para as aulas práticas;
- Realizar a prova prática;
- Sendo aprovado, receber automaticamente a CNH digital.
Instrutores autônomos também serão identificados no aplicativo e deverão registrar todas as aulas diretamente no sistema.
