Cobra de 2 metros é encontrada dentro de berço de bebê
Serpente da espécie caninana foi encontrada pela família da criança
Por Redação
Uma família levou um susto ao encontrar uma cobra caninana dentro do berço do bebê em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na última nesta quarta-feira, 30. No momento do ocorrido, a criança não estava no local.
A serpente foi resgatada com segurança pelo biólogo Gilberto Ademar Duwe. Segundo o especialista, a caninana (Spilotes pullatus) é uma espécie não peçonhenta, ou seja, não possui veneno. Apesar de seu aspecto intimidador e da rapidez com que se movimenta, ela não representa perigo à vida humana.
Duwe reforçou que o animal é importante para o equilíbrio ambiental, pois se alimenta de roedores, lagartos e até outras cobras, ajudando no controle dessas populações. As informações são do Correio Braziliense.
Segundo o Instituto Butantan, apesar da aparência agressiva em situações de defesa, a caninana é considerada inofensiva para os seres humanos.
