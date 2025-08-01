Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Cobra de 2 metros é encontrada dentro de berço de bebê

Serpente da espécie caninana foi encontrada pela família da criança

Por Redação

01/08/2025 - 9:22 h | Atualizada em 01/08/2025 - 9:55
Cobra caninana
Cobra caninana -

Uma família levou um susto ao encontrar uma cobra caninana dentro do berço do bebê em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na última nesta quarta-feira, 30. No momento do ocorrido, a criança não estava no local.

A serpente foi resgatada com segurança pelo biólogo Gilberto Ademar Duwe. Segundo o especialista, a caninana (Spilotes pullatus) é uma espécie não peçonhenta, ou seja, não possui veneno. Apesar de seu aspecto intimidador e da rapidez com que se movimenta, ela não representa perigo à vida humana.

Duwe reforçou que o animal é importante para o equilíbrio ambiental, pois se alimenta de roedores, lagartos e até outras cobras, ajudando no controle dessas populações. As informações são do Correio Braziliense.

Segundo o Instituto Butantan, apesar da aparência agressiva em situações de defesa, a caninana é considerada inofensiva para os seres humanos.

x