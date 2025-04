Com apoiadores, Michelle reza em frente a hospital onde está Bolsonaro

Michelle participa de foto com uma apoiadora de Bolsonaro. - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ao lado dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro rezou na noite de quinta-feira, 17, em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, onde o antigo chefe do Executivo está internado. Bolsonaro passou por uma cirurgia para reconstruir a parede abdominal no último dia 13 de abril.

Por intermédio do Instagram, Michelle postou participação de foto com uma apoiadora de Bolsonaro. Na imagem, a mulher segura uma Bíblia enquanto é abraçada pela ex-primeira-dama. “Momento de louvor com os nossos irmãos”, escreveu.

De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 18, Bolsonaro permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sem dores e sem intercorrências.