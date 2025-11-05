Menu
INTERDIÇÃO

Com baratas congeladas, fábrica de salgados ‘imunda’ é fechada

Fábrica foi classificada como um verdadeiro “cenário de horror e imundice total”

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/11/2025 - 8:04 h
Fábrica foi interditada por policiais civis
Fábrica foi interditada por policiais civis -

“Cenário de horror”. Assim foi descrito uma fábrica de salgados e pastéis que foi fechada na tarde dessa terça-feira, 4, em Goiânia (GO). Segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles, o local foi interditado por policiais civis da Central de Flagrantes com apoio da Vigilância Sanitária Municipal que recebeu uma denúncia pelo WhatsApp funcional da delegacia.

De acordo com o delegado Humberto Teófilo, que coordenou a operação, e os agentes, o imóvel era um verdadeiro “cenário de horror e imundice total”. A denúncia trazia fotos e endereço de um imóvel utilizado para produção clandestina de salgados e pastéis comercializados em feiras de Goiânia, incluindo as do Parque Oeste e Cidade Jardim.

As equipes encontraram baratas dentro do freezer, utensílios encardidos, gordura acumulada nas paredes e panelas, lixo espalhado, odor forte e produtos manipulados sem qualquer cuidado sanitário. O ambiente era totalmente impróprio para o preparo de alimentos, representando grave risco à saúde pública.

Durante a fiscalização, o responsável pelo imóvel se exaltou e desacatou os agentes. Por isso, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de desacato e infração de medida sanitária preventiva.

Após a ocorrência, a Vigilância Sanitária lavrou o Auto de Infração pertinente, que será encaminhado às autoridades competentes. A ação foi documentada em imagens fotográficas e o procedimento segue sob investigação da Polícia Civil de Goiás.

Além disso, o delegado Humberto Teófilo destacou que a atuação se deu em defesa da saúde e da segurança alimentar da população. “O que encontramos foi revoltante. Um local de imundície total, com alimentos sendo preparados em meio à sujeira. Nosso papel é proteger o cidadão de bem — inclusive à mesa”, relatou.

Veja fotos do local:

