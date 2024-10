Com pouso de terceiro voo no Brasil, operação soma 674 resgatados do Líbano

Trabalho da Força Nacional do SUS na chegada dos brasileiros e familiares - Foto: Rafael Nascimento/MS

Quando a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira aterrissou na Base Aérea de São Paulo, às 8h20 desta quinta-feira, 10, a Operação Raízes do Cedro do Governo Federal chegou à marca de 674 brasileiros e familiares e 11 pets resgatados da zona de conflito no Líbano em menos de uma semana. O voo desta manhã trouxe 218 passageiros, entre eles 11 crianças de colo, e cinco animais domésticos.

A primeira escala da operação pousou no Brasil no último domingo, 6. O grupo com 229 passageiros e três pets foi recebido pelo presidente Lula (PT), que reforçou que o país fará todos os esforços para trazer todos os brasileiros e familiares que necessitarem. Na terça-feira, 8, uma nova escala da operação trouxe até São Paulo 227 passageiros e mais três animais domésticos.

Leia também:

>>>Falsa filha de militar é condenada após enganar exército por 3 décadas

>>>Youtuber americano é assaltado e agredido durante passeio no Brasil

>>>Candidato a vereador é preso por dar óculos com câmera para eleitores

A prioridade de composição das listas sempre leva em conta mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano. Um trabalho de articulação que envolve equipes do Ministério das Relações Exteriores em Brasília e na Embaixada do Brasil em Beirute e a ação operacional da Força Aérea Brasileira (FAB).

A estimativa do Governo Federal é de que a comunidade brasileira no Líbano reúna em torno de 20 mil pessoas. Cerca de três mil manifestaram o interesse em retornar. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, segue em contato com brasileiros e familiares para a organização de novos voos de repatriação, sempre levando em conta as condições de segurança no terreno.