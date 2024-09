Comediante cega denuncia importunação sexual durante show de stand-up

A Secretaria da Segurança Pública registrou o caso como importunação sexual - Foto: Reprodução/Instagram

A Polícia Civil investiga uma denúncia de importunação sexual contra a comediante cega Tatá Mendonça, durante um show de stand-up em São Paulo. Um vídeo nas redes sociais mostra Cadu Moura, um comediante e editor que trabalhava com Tatá, colocando a mão nas costas dela e descendo para a região das nádegas, até que ela retira a mão dele.

A Secretaria da Segurança Pública registrou o caso como importunação sexual na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência e abriu um inquérito no 92º Distrito Policial. Tatá comentou o incidente em seu Instagram na noite de 19 de setembro, onde possui 667 mil seguidores.

"Não sei nem por onde começar. Pra variar, assédio... Sofri um assédio no palco. Ele era meu editor, supostamente. O dinheiro que eu pagava pra você, eu tirava, muitas vezes, da minha boca, porque eu sabia onde eu tinha potencial para chegar", desabafou ela.

"Na hora, realmente fiquei chocada. É surreal, eu não estou acostumada, de nenhuma forma, a ser exposta desse jeito. Eu não tenho estômago para falar, fico muito feliz que tenha o vídeo. Surtei porque achei que não ia ter vídeo, aí é difícil, porque eu não ia querer me expor. É difícil, mas, meninas, vamos começar a expor. Eles são nojentos, eles têm que passar vergonha", completou.

"Nunca tinha acontecido comigo desse jeito, de encostar em mim tão explícito. Nem sei, viu. Foi surreal, porque eu estava trabalhando, não estava brincando. Não tenho condições de ficar me pronunciando, é difícil."