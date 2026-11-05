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CIN

Como receber a nova carteira de identidade em casa? Veja onde serviço está disponível

Documento adota CPF como único número de identificação

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Documenta padroniza o CPF como único número de identificação
Documenta padroniza o CPF como único número de identificação - Foto: Divulgação

A Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que adota o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação, já pode ser recebida em casa em alguns estados brasileiros.

Atualmente, São Paulo e Minas Gerais permitem que o cidadão escolha receber a versão física do documento no endereço residencial, em vez de buscá-la em um posto de identificação. Nos demais estados, a retirada presencial continua sendo o procedimento adotado, conforme as regras de cada governo estadual.

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O primeiro passo para emitir a nova identidade é agendar o atendimento em uma unidade responsável. Depois, o cidadão precisa comparecer presencialmente para a coleta de fotografia, assinatura e dados biométricos.

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Como receber a CIN pelos Correios?

A possibilidade de entrega em casa depende das regras do estado onde o documento será emitido. Em São Paulo e Minas Gerais, a opção pode ser escolhida após o atendimento presencial.

São Paulo

Em São Paulo, o cidadão pode solicitar o envio da CIN pelos Correios depois da emissão do documento. Segundo o portal de serviços do governo estadual, a opção aparece no acompanhamento do pedido, quando o usuário pode escolher entre receber a identidade em casa ou retirá-la em uma unidade do Poupatempo.

Veja o passo a passo:

  • Faça o agendamento pelo aplicativo do Poupatempo;
  • Compareça ao atendimento presencial para a coleta dos dados;
  • Acompanhe a emissão do documento pelo site do órgão;
  • Quando a CIN estiver pronta, escolha a opção de envio pelos Correios ou a retirada presencial.

Minas Gerais

Em Minas Gerais, o cidadão também pode optar por receber a nova identidade em casa. De acordo com o portal Cidadão MG, depois da emissão da CIN, é possível escolher entre retirar o documento na unidade de atendimento ou receber a versão física pelos Correios.

O prazo de entrega e as condições do serviço são informados no protocolo gerado pelo sistema após o atendimento presencial.

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Como receber a nova identidade na Bahia?

Na Bahia e na maior parte dos estados brasileiros, a emissão da CIN exige agendamento e atendimento presencial para a coleta de fotografia e dados biométricos.

Após a emissão, a retirada da versão física deve ser feita no posto de identificação indicado no protocolo. As regras de entrega podem variar conforme o estado e a unidade responsável pelo serviço.

Por isso, antes de comparecer ao local, é importante consultar as orientações do órgão emissor e conferir as informações disponíveis no protocolo de atendimento.

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CIN correios

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