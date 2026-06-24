Governo envia mensagens por WhatsApp sobre nova identidade digital

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O governo federal começou a notificar a população desde a última sexta-feira, 19, através do WhatsApp, com mensagens sobre a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O objetivo é incentivar a ativação da versão digital no aplicativo Gov.br, já que muitos estão apenas com a física.

A nova CIN utiliza o CPF como número único de identificação e será obrigatória a partir de 1º de março de 2032, quando a maior parte da população perde a validade do RG atual.

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Mas, esta identidade já é obrigatória para os beneficiários de programas sociais que ainda não possuem cadastro biométrico. Estes devem emitir a nova CIN até janeiro de 2027. A medida faz parte do cronograma de atualização cadastral para concessão e renovação de benefícios.

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita e a emissão deve ser solicitada junto ao órgão de identificação de cada estado ou do Distrito Federal, mediante agendamento.

Identidade digital

Para quem já possui a nova identidade na versão impressa, basta acessar o aplicativo Gov.br para acessar a digital.

É necessário fazer login, ter uma conta nos níveis Prata ou Ouro e clicar no campo "Carteira de Documentos". A versão digital também permite integrar outras documentações, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o título de eleitor.