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IRREGULARIDADES

Justiça afasta Pedrinho da gestão da Vasco SAF e nomeia interventora

Decisão determina auditoria para apurar supostas falhas administrativas e questões financeiras

Redação
Por Redação
Pedrinho segue como presidente do Vasco da Gama
Pedrinho segue como presidente do Vasco da Gama - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro provocou uma reviravolta nos bastidores do Vasco da Gama. O presidente do clube, Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, foi afastado temporariamente da gestão da Vasco SAF - empresa responsável pelo futebol cruzmaltino.

A medida foi determinada pela juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial da Capital, e também atingiu os conselheiros Christiano Borges Stockler Campos e Felipe Elias. Embora tenha sido afastado da SAF, Pedrinho segue como presidente do Vasco.

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A decisão atende a um pedido da 777 Carioca LLC, antiga controladora da Sociedade Anônima do Futebol, que apontou uma série de supostas falhas administrativas e problemas de governança na condução da empresa.

A advogada Samantha Mendes Longo foi escolhida pela Justiça para para assumir o comando da SAF durante o período de intervenção. Ela é especialista em processos de recuperação judicial e no setor esportivo.

Até que ela confirme a aceitação do cargo, a administração ficará provisoriamente sob responsabilidade da administradora judicial Adriana Campos Conrado Zamponi. Além da troca de comando, a magistrada autorizou uma auditoria para investigar as denúncias apresentadas pelo Conselho Fiscal.

Entre os questionamentos estão a falta de prestação de informações, a ausência de um diretor financeiro oficialmente nomeado desde março de 2025 e gastos milionários com contratações de jogadores, mesmo diante de um cenário financeiro delicado.

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A decisão também destaca a ausência de assembleias para aprovação das contas de 2024, a falta de divulgação de atas de reuniões administrativas e a escassez de detalhes sobre investimentos realizados no departamento de futebol.

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