Companhia aérea anuncia check-in através do ChatGPT; entenda

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Uma companhia aérea anunciou na última quinta-feira, 8, o uso do ChatGPT para realização do check-in e a emissão do cartão de embarque. A integração permite que o passageiro tenha assistência direta da inteligência artificial da OpenAI.

Por hora, o serviço está em fase de testes ainda restritos, mas será disponibilizado, sem custo adicional, para todos os clientes em 19 de outubro.

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Como acessar os serviços?

Essa integração está sendo lançada pela Gol Linhas Aéreas e segundo a companhia, é a primeira empresa aérea da América Latina a oferecer esse serviço.

Para utilizar a ferramenta, o passageiro deverá seguir estas etapas:

Acessar o ChatGPT: abrir o aplicativo ou a versão web da plataforma.

abrir o aplicativo ou a versão web da plataforma. Solicitar as viagens: digitar @gol na conversa e pedir para visualizar as viagens.

digitar @gol na conversa e pedir para visualizar as viagens. Fazer login: acessar a página oficial da Gol, aberta pelo sistema, e autenticar a conta.

acessar a página oficial da Gol, aberta pelo sistema, e autenticar a conta. Gerenciar o voo: após entrar na conta, escolher o assento e confirmar a presença no voo.

após entrar na conta, escolher o assento e confirmar a presença no voo. Gerar o cartão de embarque: emitir o documento digital com código QR para apresentação no aeroporto.

emitir o documento digital com código QR para apresentação no aeroporto. Salvar o documento: baixar o cartão de embarque ou adicioná-lo à carteira digital do celular.

De acordo com a companhia, o procedimento segue os protocolos de segurança da empresa e as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As credenciais de acesso e os dados considerados sensíveis não ficam disponíveis para o ChatGPT.

A novidade poderá ser usada por todos os usuários da plataforma, inclusive quem utiliza a versão gratuita.

A integração marca a primeira etapa do projeto da Gol com inteligência artificial generativa. A companhia pretende avaliar a utilização da ferramenta e a opinião dos clientes antes de decidir se incluirá outros serviços nos próximos meses.