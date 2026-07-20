Companhia aérea faz mega promoção com passagens a partir de R$ 178

A LATAM Airlines iniciou uma nova edição da Mega Promo, campanha que reúne ofertas de passagens aéreas para destinos nacionais e internacionais. A ação é válida até as 23h59 desta segunda-feira, 20, e inclui tarifas a partir de R$ 178 em voos domésticos e R$ 1.353 em viagens internacionais de ida e volta, já com taxas inclusas.

Entre os destaques da promoção está o trecho Curitiba–Porto Alegre, com passagens a partir de R$ 178. Também há ofertas como Brasília–Recife, a partir de R$ 330, e Caxias do Sul–São Paulo (Guarulhos), com tarifas a partir de R$ 269.

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Para destinos internacionais, a companhia oferece passagens de ida e volta para cidades da América do Sul, Caribe, Europa e Estados Unidos. Entre as opções estão voos entre Rio de Janeiro e Buenos Aires a partir de R$ 1.178, Rio de Janeiro e Montevidéu por R$ 1.369 e São Paulo e Lima a partir de R$ 1.535.

Já para destinos de longa distância, os preços promocionais incluem voos entre São Paulo e Punta Cana, a partir de R$ 2.734, São Paulo e Los Angeles, por R$ 3.219, e São Paulo e Nova York, a partir de R$ 3.258. Também há ofertas para cidades europeias, como Lisboa, Milão e Roma.

Segundo a LATAM, as passagens nacionais promocionais são válidas para viagens entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2026. Já os bilhetes internacionais contemplam embarques entre agosto e dezembro de 2026, conforme o destino, e algumas rotas de longa distância também terão disponibilidade entre 15 de janeiro e 15 de março de 2027.

Além das passagens, a campanha inclui parcelamento em até 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Clientes do cartão LATAM Pass Itaú podem parcelar as compras em até 12 vezes sem juros.

A companhia também disponibilizou descontos em pacotes de viagem, hospedagens, aluguel de veículos, seguro viagem e serviços de conectividade internacional, com condições promocionais durante o período da campanha.