BRASIL
PADRÃO EUROPEU

Cidade barata do Brasil tem qualidade de vida europeia; conheça

Cidade conta com infraestrutura desenvolvida e custo mensal pode ser 65% mais baixo do que capitais e grandes regiões metropolitanas

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

30/10/2025 - 15:07 h
Cidade recebe cerca de de 1,2 milhão de turistas por ano
Cidade recebe cerca de de 1,2 milhão de turistas por ano -

Eleita a cidade com o menor custo de vida do Brasil, Guaratinguetá, no interior de São Paulo, vem ganhando destaque nacional e atraindo visitantes por oferecer boa qualidade de vida com baixo custo.

Com um clima agradável, pois está situada a 530 metros de altitude, a cidade conta com infraestrutura desenvolvida, característica de um município polo no Vale do Paraíba.

Guaratinguetá, que recebe cerca de de 1,2 milhão de turistas por ano, tem uma economia diversificada e sólida, com forte presença nos setores industrial e comercial, impulsionada pelo maior empreendimento químico da América Latina, que gera muitos empregos.

O título de cidade com menor custo de vida do país, pela Revista Exame, reforça o equilíbrio entre acessibilidade financeira e qualidade de vida, tornando o local uma excelente opção para quem busca tranquilidade e custo de vida baixo.

De acordo com dados de 2022 do Ibge, Guaratinguetá tem 118.044 habitantes e está localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, no eixo Rio–São Paulo, a a proximadamente 175 km da capital paulista.

Guaratinguetá São Paulo Vale do Paraíba paulista

