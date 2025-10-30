Cidade barata do Brasil tem qualidade de vida europeia; conheça

Cidade recebe cerca de de 1,2 milhão de turistas por ano - Foto: Divulgação prefeitura

Eleita a cidade com o menor custo de vida do Brasil, Guaratinguetá, no interior de São Paulo, vem ganhando destaque nacional e atraindo visitantes por oferecer boa qualidade de vida com baixo custo.

Com um clima agradável, pois está situada a 530 metros de altitude, a cidade conta com infraestrutura desenvolvida, característica de um município polo no Vale do Paraíba.

Guaratinguetá, que recebe cerca de de 1,2 milhão de turistas por ano, tem uma economia diversificada e sólida, com forte presença nos setores industrial e comercial, impulsionada pelo maior empreendimento químico da América Latina, que gera muitos empregos.

O título de cidade com menor custo de vida do país, pela Revista Exame, reforça o equilíbrio entre acessibilidade financeira e qualidade de vida, tornando o local uma excelente opção para quem busca tranquilidade e custo de vida baixo.

De acordo com dados de 2022 do Ibge, Guaratinguetá tem 118.044 habitantes e está localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, no eixo Rio–São Paulo, a a proximadamente 175 km da capital paulista.

Confira imagens