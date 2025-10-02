Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Ganha até R$ 5 mil? Veja qual será sua economia após isenção do IR

Projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

02/10/2025 - 8:09 h | Atualizada em 02/10/2025 - 10:30
Projeto estima um impacto orçamentário de R$ 25,8 bilhões por ano
Projeto estima um impacto orçamentário de R$ 25,8 bilhões por ano -

Foi aprovado na quarta-feira, 1º, na Câmara dos Deputados, Projeto de Lei nº 1.087/25 que promove a isenção de pagamento do Imposto de Renda para quem tem salário de até R$ 5 mil. A proposta foi aprovada em regime de urgência e vai ser analisada pelo Senado Federal.

Enviado pelo governo em março deste ano, o projeto estima um impacto orçamentário de R$ 25,8 bilhões por ano. Para compensar a medida, está prevista uma tributação maior para contribuintes com renda anual superior a R$ 600 mil.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o Ministério da Fazenda, essa mudança atingirá apenas 0,13% dos contribuintes, que atualmente contribuem com uma média de 2,54% do total arrecadado pelo Imposto de Renda.

Leia Também:

Lira rejeita maioria das emendas no projeto de isenção do IR
Alívio no bolso: baianos vibram aprovação do IR zerado até R$ 5 mil
Câmara aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

O ganho para quem tem salário de R$ 5 mil será de R$ 312,89 por mês. Em um ano, considerando também o décimo terceiro salário, a economia pode chegar a R$ 4.067.

O projeto prevê ainda uma mudança escalonada de na cobrança do IR para quem ganha até R$ 7.350, com desconto progressivamente menor para rendas a partir de R$ 5.001.

Ganhos com a Proposta de Mudança no Imposto de Renda

Imagem ilustrativa da imagem Ganha até R$ 5 mil? Veja qual será sua economia após isenção do IR

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ganho Imposto de Renda salário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto estima um impacto orçamentário de R$ 25,8 bilhões por ano
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Projeto estima um impacto orçamentário de R$ 25,8 bilhões por ano
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Projeto estima um impacto orçamentário de R$ 25,8 bilhões por ano
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Projeto estima um impacto orçamentário de R$ 25,8 bilhões por ano
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x