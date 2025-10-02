Ganha até R$ 5 mil? Veja qual será sua economia após isenção do IR

Projeto estima um impacto orçamentário de R$ 25,8 bilhões por ano - Foto: © Joédson Alves | Agência Brasil

Foi aprovado na quarta-feira, 1º, na Câmara dos Deputados, Projeto de Lei nº 1.087/25 que promove a isenção de pagamento do Imposto de Renda para quem tem salário de até R$ 5 mil. A proposta foi aprovada em regime de urgência e vai ser analisada pelo Senado Federal.

Enviado pelo governo em março deste ano, o projeto estima um impacto orçamentário de R$ 25,8 bilhões por ano. Para compensar a medida, está prevista uma tributação maior para contribuintes com renda anual superior a R$ 600 mil.

Segundo o Ministério da Fazenda, essa mudança atingirá apenas 0,13% dos contribuintes, que atualmente contribuem com uma média de 2,54% do total arrecadado pelo Imposto de Renda.

O ganho para quem tem salário de R$ 5 mil será de R$ 312,89 por mês. Em um ano, considerando também o décimo terceiro salário, a economia pode chegar a R$ 4.067.

O projeto prevê ainda uma mudança escalonada de na cobrança do IR para quem ganha até R$ 7.350, com desconto progressivamente menor para rendas a partir de R$ 5.001.

Ganhos com a Proposta de Mudança no Imposto de Renda