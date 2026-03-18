Conheça cidade brasileira escondida com padrão de vida europeu

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São Bento do Sul, cidade com padrão de vida europeu no Brasil - Foto: Divulgação

Baixos índices de violência, locais públicos bem conservados e economia desenvolvida, esses pontos aparentam ser de uma cidade europeia, mas poucos sabem que um município de aproximadamente 83 mil habitantes se destaca por ser um “pedaço da Europa” no Brasil.

Localizada no Planalto Norte de Santa Catarina, a cidade de São Bento do Sul é frequentemente apontada como um exemplo de “cidade de primeiro mundo” por conta dos indicadores de qualidade de vida, organização urbana e economia sólida.

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Cidade mais segura

Conforme aponta o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) , o município de pouco mais de 83.277 habitantes foi considerado o mais seguro de Santa Catarina, em um levantamento anual realizado pelo CLP (Centro de Liderança Pública) em 2025.

Entenda o índice

O índice de segurança considera vários indicadores ligados à segurança pública, como:

mortes violentas intencionais;

mortes por causas indeterminadas;

mortalidade de jovens por motivos de segurança;

óbitos no trânsito;

casos de internações hospitalares provocadas por acidentes de trânsito.

Fama de “primeiro mundo”

A percepção de organização urbana em São Bento do Sul está ligada a diversos fatores que ajudam a gerar um ambiente que agrada a moradores e visitantes, como:

Praças bem conservadas;

iluminação planejada;

espaços públicos limpos.

São Bento do Sul, cidade com padrão de vida europeu no Brasil | Foto: Divulgação

Arquitetura europeia

A arquitetura do local também remete a Europa, com influência germânica, igrejas ornamentadas, bosques urbanos e bairros planejados reforçam o estilo da cidade em preservar os traços europeus.

São Bento do Sul, cidade com padrão de vida europeu no Brasil | Foto: Divulgação

Economia forte e tradição industrial

Mais um ponto que faz com que a cidade sustente sua fama é a economia. Conhecido pela grande produção de móveis.

No passado, a região viu na madeira sua principal vocação econômica. Pequenas marcenarias e serrarias cresceram e evoluíram para indústrias que transformam a cidade em uma referência nacional na produção de móveis.

Origem européia

A formação da cidade começou no século XIX, quando imigrantes oriundos de regiões como Áustria, Baviera, Prússia e Polônia subiram pelo estado em busca de novas terras.

Com isso, em 1873, os primeiros colonos alcançaram às margens do rio São Bento, onde iniciaram a abertura de caminhos e a construção das primeiras moradias.

A colônia se consolidou com o município foi oficialmente criado em 1883 e desde então desenvolveu uma imagem fortemente ligada à cultura europeia e ao trabalho industrial.