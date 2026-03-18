Conta de luz 2026: quem terá desconto e quem vai pagar mais

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Entenda as mudanças na conta de energia em 2026 - Foto: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O ano de 2026 traz uma virada importante no modelo de cobrança da energia elétrica no Brasil. As novas regras ampliam benefícios sociais, mas também reorganizam os custos do sistema, o que pode impactar diretamente o valor da conta de luz para diferentes perfis de consumidores.

A principal mudança está na ampliação da tarifa social, voltada para famílias em situação de vulnerabilidade. Em alguns casos, o benefício pode reduzir drasticamente o valor da conta, chegando perto da isenção total, dependendo do consumo mensal.

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Quem pode ter desconto na conta de luz

Têm direito ao desconto famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda por pessoa de até meio salário mínimo, além de beneficiários do BPC, indígenas e quilombolas.

O desconto é aplicado automaticamente, desde que o cadastro esteja atualizado.

Ampliação dos benefícios em 2026

As novas regras também passaram a contemplar famílias com renda intermediária. Nesse caso, os descontos são proporcionais ao consumo, ampliando o alcance da política.

A estimativa é que cerca de 20 milhões de famílias sejam beneficiadas diretamente, com impactos indiretos que podem atingir mais da metade da população brasileira, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social.

De onde vem o dinheiro dos descontos

O custo dos benefícios não desaparece, ele é redistribuído. Os valores são cobertos pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um encargo embutido na tarifa de energia.

Em 2026, os subsídios do setor podem chegar a quase R$ 48 bilhões, incluindo incentivos à tarifa social e às fontes renováveis. Esse valor é diluído entre consumidores que não recebem os benefícios.

Conta de luz pode subir para parte da população

Para quem não está incluído nos programas sociais, a tendência é de aumento na conta. Estimativas indicam reajustes em torno de 8% ao longo do ano, acima da inflação.