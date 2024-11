Corintiano é investigado por arremessar cabeça de porco em jogo

O torcedor que comprou a cabeça do porco, por sua vez, também se identificou indiretamente como autor do arremesso - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil de São Paulo está investigando um torcedor do Corinthians que se identificou nas redes sociais como o comprador da cabeça de porco arremessada no gramado da NeoQuímica Arena durante a partida entre Corinthians e Palmeiras, realizada na noite desta segunda-feira (4). O incidente ocorreu em meio à vitória do Corinthians por 2 a 0.

O torcedor, que não revelou seu nome, é proprietário de um perfil voltado para torcidas organizadas corintianas, que conta com mais de 7,8 mil seguidores. Horas antes do jogo, ele postou um vídeo em que aparece no Mercadão de São Paulo adquirindo a cabeça do animal, afirmando: “Sabe aquela cabeça de porco que postei mais cedo? Vocês vão ver o que vai acontecer com ela. Vai Corinthians! Nóis é loco mesmo. Nóis faz de tudo se for pra mexer com psicológico [dos palmeirenses]”.

A cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais e causou alvoroço quando o atacante Yuri Alberto, sem saber do que se tratava, chutou o artefato para a lateral do campo. A Polícia Civil está apurando não apenas a identidade do torcedor, mas também como ele conseguiu entrar no estádio com o objeto.

Caso seja identificado e detido, o torcedor pode responder por pelo menos três crimes: incitação à violência e perturbação da ordem, injúria ou difamação, e crimes ambientais, por transportar e descartar partes de animais em locais públicos. Segundo o delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), um funcionário da segurança do estádio relatou ter visto a cabeça de porco sendo arremessada sobre as grades que separam a rua do setor Sul da arena, durante a queima de fogos de artifício que antecedeu a entrada dos times em campo.

Durante o jogo, dois homens foram detidos por supostamente participarem do ato, mas negaram envolvimento e foram liberados após prestarem depoimento. O torcedor que comprou a cabeça do porco, por sua vez, também se identificou indiretamente como autor do arremesso ao repostar vídeos de seguidores que o marcaram como o “monstro que atirou a cabeça” dentro do estádio.