Jogadoras do Vitória revelam "confiança" para enfrentar Bahia na final

- Foto: Beatriz Amorim

Na contagem regressiva para a final do Campeonato Baiano feminino, Vitória e Bahia se reencontram nesta quarta-feira, 6, para a partida de ida da decisão. O confronto inicial será às 15h, no Estádio Edgar Santos. As Leoas da Barra buscam uma revanche contra as Mulheres de aço, que saíram com o resultado positivo em 2023.

Desta maneira, após um ano, as jogadoras do rubro-negro revelaram as suas expectativas para a final. Em coletiva, na manhã desta terça-feira, a atacante Geise foi questionada sobre a boa fase, sendo a artilheira da competição, com 23 gols somados.

"Eu estou feliz pela fase, é sempre bom marcar, ainda mais para quem é atacante. Venho de um ano muito bom, muito feliz, uma das artilheiras do brasileiro, conquistando o acesso e agora artilheira do Baiano", disse a atleta.

Em continuidade, Geise também falou sobre o trabalho que a equipe vem desempenhando na atual competição, com 100% de aproveitamento. Em fala, a artilheira deixou bem nítida a vontade das atletas em conquistarem o tão esperado troféu, que não vem desde 2018.

"O resultado é fruto do trabalho em equipe que a gente tem desenvolvido, da consistência durante os jogos. Acho que temos mostrado a cada jogo, independente do adversário, o quanto queremos estar aqui. Para a final, eu acredito que a nossa equipe se preparou muito bem e que chegaremos com força para conquistar esse título e trazer mais essa alegria para a torcida do Vitória", ressaltou a atleta.

A capitã do elenco, Iana também falou sobre o desempenho e as expectativas das atletas no vestiário, revelando um paralelo entre a temporada anterior. A atleta revelou que muita coisa mudou, inclusive a postura das companheiras, que agora estão mais motivadas e confiantes.

"O clima deste ano está totalmente diferente do ano passado. Na última edição, quando o professor olhava para o banco de reservas, praticamente todo mundo estava cabisbaixo. Ele não tinha total confiança em colocar alguns atletas para jogar, mas hoje, com certeza, temos a confiança em colocar qualquer peça para jogar. Todos estão determinados, treinando com muito desempenho, estamos muito confiantes", declarou a capitã.