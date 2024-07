Corpo de idoso que guardava milhões em casa é achado em estado crítico

- Foto: Arquivo / Agência Brasil

Um idoso de 77 anos foi encontrado amarrado dentro da sua própria casa, no bairro de Jardim Europa, localizado na zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu na noite de terça-feira, 16.

Policiais militares da região disseram que Carlos Alberto Felice estava na garagem da residência. Ele também tinha sinais de violência na cabeça. A circunstância da morte ainda é investigada.

A falta de sinais de arrombamento é uma dos mistérios que cercam o caso.

No entanto, o advogado de Felice disse que a vítima estaria com R$ 3,5 milhões em dinheiro dentro de casa. O valor está relacionado com a venda de um imóvel. O carro do idoso, modelo Hyundai I30, não foi encontrado na garagem.

O idoso era era viúvo e não tinha filhos. As informações foram passadas para a Folha de S. Paulo. O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da cidade investiga o caso.