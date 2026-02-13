Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Corpo do cão Orelha é exumado e passa por nova perícia a pedido do MP

Cão comunitário foi atacado na madrugada de 4 de janeiro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/02/2026 - 7:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cão comunitário Orelha
Cão comunitário Orelha -

As investigações sobre a morte do cão comunitário Orelha podem ganhar novos desdobramentos após a exumação do corpo do animal, realizada em Florianópolis. A Polícia Científica de Santa Catarina já iniciou uma nova perícia, solicitada no âmbito do caso.

A diligência foi requerida pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) na terça-feira, 10. Na mesma data, o órgão informou a abertura de um procedimento preparatório para apurar a conduta do delegado-geral da Polícia Civil do estado, Ulisses Gabriel, na condução das investigações.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a 40ª Promotoria de Justiça da Comarca de Florianópolis, responsável pelo controle externo da atividade policial, a iniciativa ocorreu “a partir de diversas representações recebidas contra a conduta do delegado-geral no caso Orelha para avaliar a necessidade de instauração de inquérito civil para possíveis ações judiciais”.

A Polícia Civil e a Polícia Científica não confirmaram oficialmente a exumação. Em nota, as instituições afirmaram que vêm cumprindo “de forma célere todas as novas diligências” determinadas no caso.

Leia Também:

Corpo do cão Orelha será exumado e caso pode ter novas investigações
Morre Pretinha, companheira do cão Orelha, após dias de internação
Cão Orelha: mulher admite que "pecou" ao inventar vídeo de agressão

“Não estamos divulgando detalhes sobre diligências que ainda não foram realizadas, visando o bom andamento do procedimento policial. Porém, destacamos que a Polícia Civil e a Polícia Científica têm cumprido de forma célere todas as novas diligências. As instituições têm se empenhado ao máximo para que a denúncia dos envolvidos possa prosseguir para a Justiça junto com as demais provas já obtidas nas investigações da morte do Cão Orelha e dos maus-tratos ao Cão Caramelo”, informaram.

Orelha foi atacado na madrugada de 4 de janeiro, por volta das 5h30, na Praia Brava, no norte da ilha de Florianópolis. Laudos anteriores apontaram que o animal sofreu um impacto contundente na cabeça, possivelmente provocado por chute ou por um objeto rígido, como madeira ou garrafa. Ele morreu no dia seguinte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caso Orelha exumação investigação maus-tratos a animais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cão comunitário Orelha
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Cão comunitário Orelha
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Cão comunitário Orelha
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Cão comunitário Orelha
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

x