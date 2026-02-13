Corpo do cão Orelha é exumado e passa por nova perícia a pedido do MP

Cão comunitário Orelha - Foto: Reprodução | Redes sociais

As investigações sobre a morte do cão comunitário Orelha podem ganhar novos desdobramentos após a exumação do corpo do animal, realizada em Florianópolis. A Polícia Científica de Santa Catarina já iniciou uma nova perícia, solicitada no âmbito do caso.

A diligência foi requerida pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) na terça-feira, 10. Na mesma data, o órgão informou a abertura de um procedimento preparatório para apurar a conduta do delegado-geral da Polícia Civil do estado, Ulisses Gabriel, na condução das investigações.

De acordo com a 40ª Promotoria de Justiça da Comarca de Florianópolis, responsável pelo controle externo da atividade policial, a iniciativa ocorreu “a partir de diversas representações recebidas contra a conduta do delegado-geral no caso Orelha para avaliar a necessidade de instauração de inquérito civil para possíveis ações judiciais”.

A Polícia Civil e a Polícia Científica não confirmaram oficialmente a exumação. Em nota, as instituições afirmaram que vêm cumprindo “de forma célere todas as novas diligências” determinadas no caso.

“Não estamos divulgando detalhes sobre diligências que ainda não foram realizadas, visando o bom andamento do procedimento policial. Porém, destacamos que a Polícia Civil e a Polícia Científica têm cumprido de forma célere todas as novas diligências. As instituições têm se empenhado ao máximo para que a denúncia dos envolvidos possa prosseguir para a Justiça junto com as demais provas já obtidas nas investigações da morte do Cão Orelha e dos maus-tratos ao Cão Caramelo”, informaram.

Orelha foi atacado na madrugada de 4 de janeiro, por volta das 5h30, na Praia Brava, no norte da ilha de Florianópolis. Laudos anteriores apontaram que o animal sofreu um impacto contundente na cabeça, possivelmente provocado por chute ou por um objeto rígido, como madeira ou garrafa. Ele morreu no dia seguinte.