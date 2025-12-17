Correios terá funcionamento alterado no fim de ano; confira

- Foto: Agência Brasil

O Correios terá o funcionamento alterado nos próximos dias, devido às festas de fim de ano. No entanto, as atividades irão parar apenas nos feriados, garantindo o atendimento até nas vésperas.

Nos dias 24 e 31, as agências dos Correios terão funcionamento normal e, além disso, a estatal não irá enforcar na sexta-feira seguinte ao Natal. Assim, apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro a empresa estará fechada.

Entenda o funcionamento a partir do dia 23 de dezembro:

Terça-feira, 23 de dezembro: abre;

quarta-feira, 24 de dezembro: abre;

quinta-feira, 25 de dezembro: não abre;

sexta-feira, 26 de dezembro: abre;

sábado, 27 de dezembro: abre nas agências que funcionam no sábado;

domingo, 28 de dezembro: não abre;

segunda-feira, 29 de dezembro: abre;

terça-feira, 30 de dezembro: abre;

quarta-feira, 31 de dezembro: abre;

quinta-feira, 1º de janeiro: não abre.

Atendimento alternativo

As entregas de cartas e encomendas ocorrerão no mesmo esquema. Durante os feriados, a Central de Atendimento estará disponível por meio da Atendente Virtual dos Correios – CAROL, nos seguintes canais: