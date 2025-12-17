Menu
BRASIL
Correios terá funcionamento alterado no fim de ano; confira

Durante o período, o cidadão contará com o atendimento alternativo

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

17/12/2025 - 8:07 h
O Correios terá o funcionamento alterado nos próximos dias, devido às festas de fim de ano. No entanto, as atividades irão parar apenas nos feriados, garantindo o atendimento até nas vésperas.

Nos dias 24 e 31, as agências dos Correios terão funcionamento normal e, além disso, a estatal não irá enforcar na sexta-feira seguinte ao Natal. Assim, apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro a empresa estará fechada.

Entenda o funcionamento a partir do dia 23 de dezembro:

  • Terça-feira, 23 de dezembro: abre;
  • quarta-feira, 24 de dezembro: abre;
  • quinta-feira, 25 de dezembro: não abre;
  • sexta-feira, 26 de dezembro: abre;
  • sábado, 27 de dezembro: abre nas agências que funcionam no sábado;
  • domingo, 28 de dezembro: não abre;
  • segunda-feira, 29 de dezembro: abre;
  • terça-feira, 30 de dezembro: abre;
  • quarta-feira, 31 de dezembro: abre;
  • quinta-feira, 1º de janeiro: não abre.

Atendimento alternativo

As entregas de cartas e encomendas ocorrerão no mesmo esquema. Durante os feriados, a Central de Atendimento estará disponível por meio da Atendente Virtual dos Correios – CAROL, nos seguintes canais:

  • Site dos Correios, na página do Fale Conosco;
  • Telefones: 4003-8210; 0800-881-8210; 0800-881-8211 (atendimento a pessoas com deficiência auditiva);
  • Whatsapp: 11 4003-8210;
  • Chat, disponível diretamente no portal.

x