Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Criadora de conteúdo adulto é baleada por policial em encontro

Vítima foi encontrada caída no chão de um motel com um ferimento provocado por tiro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/12/2025 - 12:52 h
Vicky Lopes foi baleada na perna
Vicky Lopes foi baleada na perna -

Criadora de conteúdo adulto, Vicky Lopes foi baleada na perna após um encontro com um policial militar em São José do Rio Preto, em São Paulo, no dia 7 de dezembro. O crime só foi divulgado na segunda-feira, 15.

Na data do ocorrido, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Vicky Lopes foi encontrada caída no chão de um motel com um ferimento provocado por tiro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A vítima relatou, em depoimento, que conheceu o policial pela internet e que ambos haviam combinado um encontro. Porém, após um desentendimento, o militar sacou a arma e atirou contra ela.

Leia Também:

Roubaram seu celular? Novo método permite bloqueio em segundos usando o CPF
Confraternização de prefeitura termina com assassinato de servidor
Mais de 200 crianças e adolescentes foram baleadas em Salvador e RMS em 3 anos

Após o disparo, o policial fugiu, mas se apresentou em uma delegacia, depois alegando que agiu em legítima defesa. Ele contou que amigos da mulher chegaram ao local e iniciaram uma discussão. O policial afirmou ainda que essas pessoas aparentavam estar sob efeito de drogas.

A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, foi apreendida, contendo cinco munições intactas.

O policial foi ouvido pela polícia e liberado. A ocorrência foi registrada como lesão corporal de natureza grave.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

influenciadora PM policial militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vicky Lopes foi baleada na perna
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Vicky Lopes foi baleada na perna
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Vicky Lopes foi baleada na perna
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Vicky Lopes foi baleada na perna
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x