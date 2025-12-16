Criadora de conteúdo adulto é baleada por policial em encontro

Vicky Lopes foi baleada na perna - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Criadora de conteúdo adulto, Vicky Lopes foi baleada na perna após um encontro com um policial militar em São José do Rio Preto, em São Paulo, no dia 7 de dezembro. O crime só foi divulgado na segunda-feira, 15.

Na data do ocorrido, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Vicky Lopes foi encontrada caída no chão de um motel com um ferimento provocado por tiro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A vítima relatou, em depoimento, que conheceu o policial pela internet e que ambos haviam combinado um encontro. Porém, após um desentendimento, o militar sacou a arma e atirou contra ela.

Após o disparo, o policial fugiu, mas se apresentou em uma delegacia, depois alegando que agiu em legítima defesa. Ele contou que amigos da mulher chegaram ao local e iniciaram uma discussão. O policial afirmou ainda que essas pessoas aparentavam estar sob efeito de drogas.

A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, foi apreendida, contendo cinco munições intactas.

O policial foi ouvido pela polícia e liberado. A ocorrência foi registrada como lesão corporal de natureza grave.