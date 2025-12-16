Mais de 200 crianças e adolescentes foram baleadas em Salvador e RMS em 3 anos

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 16 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ao menos 232 crianças e adolescentes, com idades entre 0 e 17 anos, foram baleados em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) nos últimos três anos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Instituto Fogo Cruzado.

O levantamento também revela uma média de cinco jovens atingidos por armas de fogo a cada mês. Entre as vítimas mapeadas, 152 morreram e outras 80 ficaram feridas. Segundo os dados, ao menos 52 crianças e adolescentes foram baleados durante ações ou operações policiais, o que representa 22% dos casos.

Um dos episódios citados ocorreu em 26 de maio deste ano, quando Isaías, de 14 anos, foi baleado no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Moradores relataram que o adolescente retornava da escola no momento em que foi atingido durante uma operação policial.

Plataforma Futuro Exterminado

O Instituto Fogo Cruzado lançou nesta terça-feira, 16, a plataforma Futuro Exterminado, que reúne e mapeia dados sobre crianças e adolescentes vítimas de violência armada.

A nova ferramenta reúne informações de 1.985 crianças e adolescentes baleados desde 5 de julho de 2016 nas quatro regiões metropolitanas monitoradas pelo instituto: Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belém. Salvador e a RMS concentram 232 dessas vítimas, o equivalente a 12% do total.

A plataforma conta com um mapa interativo, que será atualizado periodicamente, permitindo a consulta de dados georreferenciados sobre cada caso. É possível acessar informações como nome, idade, local e circunstâncias do ocorrido, além de filtrar os registros por região, período e tipo de situação. O conteúdo está disponível em www.fogocruzado.org.br