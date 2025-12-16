Menu
JUAZEIRO

Primeiro foragido do 'Baralho Lilás' é preso na Bahia

Danilo Medeiros dos Santos é acusado de ameaça e estupro de vulnerável

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/12/2025 - 8:01 h
Danilo Medeiro dos Santos
Danilo Medeiro dos Santos

Danilo Medeiro dos Santos, de 30 anos, ocupante da carta DAMA (Q) do Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), foi preso na manhã desta segunda-feira, 15, no bairro de Nossa Senhora das Grota, em Juazeiro. Ele é investigado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável.

Equipes policiais da especializada, juntamente com servidores dos Núcleos de Inteligência (NI) da Deam, da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro) e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin) Norte, realizaram a ação.

"A prisão representa um avanço relevante no enfrentamento à violência contra a mulher, bem como no fortalecimento das ações de proteção a crianças e adolescentes, reafirmando o compromisso institucional com a responsabilização dos autores desses crimes", disse o órgão de segurança em nota.

Danilo foi conduzido à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil da Bahia reforça a importância da participação da sociedade no combate à violência contra a mulher e orienta que informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

