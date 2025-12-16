Primeiro foragido do 'Baralho Lilás' é preso na Bahia

Danilo Medeiro dos Santos - Foto: SSP-BA

Danilo Medeiro dos Santos, de 30 anos, ocupante da carta DAMA (Q) do Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), foi preso na manhã desta segunda-feira, 15, no bairro de Nossa Senhora das Grota, em Juazeiro. Ele é investigado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável.

Equipes policiais da especializada, juntamente com servidores dos Núcleos de Inteligência (NI) da Deam, da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro) e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin) Norte, realizaram a ação.

"A prisão representa um avanço relevante no enfrentamento à violência contra a mulher, bem como no fortalecimento das ações de proteção a crianças e adolescentes, reafirmando o compromisso institucional com a responsabilização dos autores desses crimes", disse o órgão de segurança em nota.

Danilo foi conduzido à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil da Bahia reforça a importância da participação da sociedade no combate à violência contra a mulher e orienta que informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.