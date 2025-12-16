Menu
VITÓRIA DA CONQUISTA

Mais de 200 botijões de gás são apreendidos em depósitos clandestinos

Quatro homens foram conduzidos à unidade policial durante a Operação Gás Legal

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/12/2025 - 6:55 h
Imagem ilustrativa da imagem Mais de 200 botijões de gás são apreendidos em depósitos clandestinos
-

A Polícia Civil da Bahia apreendeu 204 botijões de gás em Vitória da Conquista, na manhã desta segunda-feira, 15, durante a Operação Gás Legal. Mandados de busca e apreensão em imóveis situados na zona oeste da cidade, onde foram localizados depósitos clandestinos que ofereciam risco à população.

Segundo a PC, as equipes policiais chegaram aos locais após o recebimento de denúncias anônimas sobre a venda irregular do produto. Durante as diligências, os investigadores constataram que o material inflamável era estocado e comercializado em estabelecimentos de outros ramos e em residências comuns, sem a devida autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e em desconformidade com as normas de segurança.

"O armazenamento inadequado ocorria em áreas habitadas e de grande circulação de pessoas. A prática configura crime contra a ordem econômica, com pena de detenção de um a cinco anos", disse a Civil em nota.

Na ação, quatro homens foram conduzidos à unidade policial. Eles foram ouvidos e liberados, mas foram indiciados e responderão a inquérito policial. Todo o material recolhido foi encaminhado para um revendedor autorizado, que atuará como fiel depositário até decisão judicial.

Além da 2ª Delegacia Territorial (DT) de Vitória da Conquista, responsável pelas investigações, a operação contou com o apoio de equipes da Delegacia de Homicídios (DH/VCA), da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e do Grupo de Apoio Tático à Investigação (GATTI/Sudoeste).

Botijões de gás Operação Gás Legal Polícia Civil vitória da conquista

