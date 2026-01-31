Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Criança autista é encontrada viva após dois dias desaparecida em mata

Menina de 4 anos foi localizada após mais de 48 horas de buscas em área de mata

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

31/01/2026 - 18:11 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Corpo de Bombeiros encontrou a criança com vida
Corpo de Bombeiros encontrou a criança com vida -

Após mais de dois dias de buscas intensas, militares do Corpo de Bombeiros encontraram com vida, na tarde deste sábado, 31, a pequena Alice Maciel Lacerda Lisboa, de 4 anos.

A criança, que é autista não-verbal, estava desaparecida desde as 14h da última quinta-feira, 29, quando sumiu em uma área de mata no distrito de Bituri, em Jeceaba, na região Central de Minas Gerais.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a corporação, a operação de resgate mobilizou, na manhã deste sábado, 12 guarnições. Alice foi localizada em uma estrada que já havia sido percorrida pelas equipes em varreduras anteriores.

Leia Também:

Lula recebe cobrança inusitada após raio em ato de Nikolas
Abono salarial do PIS/Pasep 2026 começa em fevereiro; confira as datas
Caso Pedro Turra: Justiça do DF decreta prisão preventiva de piloto

As autoridades ainda investigam como a menina conseguiu chegar ao local, já que outras patrulhas já haviam passado pela região durante os dias de buscas. As informações são do portal G1 MG.

O sumiço aconteceu enquanto a criança e o irmão mais novo estavam sob os cuidados da avó, no sítio da família, enquanto a mãe trabalhava. De acordo com o relato dos familiares, era comum que as crianças brincassem no quintal da propriedade durante os afazeres domésticos.

Ao notarem a ausência de Alice, os parentes iniciaram buscas por conta própria. Sem sucesso, acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que passaram a atuar de forma conjunta na região de mata.

O avô da criança, Luís César Gomes de Moraes, explicou que o incidente ocorreu em um momento de distração. Segundo ele, Alice estava na sala com o casal, mas saiu para a área externa enquanto os avós realizavam uma transferência bancária pelo celular. Quando perceberam que a menina não estava mais no quintal, o alerta foi feito imediatamente.

Durante o período em que a menina esteve desaparecida, a mãe, Karine Maciel, chegou a levantar a hipótese de sequestro. “Minha esperança é de que alguém tenha pegado e devolva ela para mim. Ela não é uma criança fácil, ela toma medicação, mas mesmo assim ela não consegue se regular. Sem os meus cuidados e da minha família, é muito difícil” afirmou.

O caso segue sendo apurado para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e como a criança conseguiu sobreviver durante os dois dias na mata.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corpo de Bombeiros encontrou a criança com vida
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Corpo de Bombeiros encontrou a criança com vida
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Corpo de Bombeiros encontrou a criança com vida
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Corpo de Bombeiros encontrou a criança com vida
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x