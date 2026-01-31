Criança autista é encontrada viva após dois dias desaparecida em mata

Corpo de Bombeiros encontrou a criança com vida - Foto: Reprodução | Redes sociais

Após mais de dois dias de buscas intensas, militares do Corpo de Bombeiros encontraram com vida, na tarde deste sábado, 31, a pequena Alice Maciel Lacerda Lisboa, de 4 anos.

A criança, que é autista não-verbal, estava desaparecida desde as 14h da última quinta-feira, 29, quando sumiu em uma área de mata no distrito de Bituri, em Jeceaba, na região Central de Minas Gerais.

Segundo a corporação, a operação de resgate mobilizou, na manhã deste sábado, 12 guarnições. Alice foi localizada em uma estrada que já havia sido percorrida pelas equipes em varreduras anteriores.

As autoridades ainda investigam como a menina conseguiu chegar ao local, já que outras patrulhas já haviam passado pela região durante os dias de buscas. As informações são do portal G1 MG.



O sumiço aconteceu enquanto a criança e o irmão mais novo estavam sob os cuidados da avó, no sítio da família, enquanto a mãe trabalhava. De acordo com o relato dos familiares, era comum que as crianças brincassem no quintal da propriedade durante os afazeres domésticos.

Ao notarem a ausência de Alice, os parentes iniciaram buscas por conta própria. Sem sucesso, acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que passaram a atuar de forma conjunta na região de mata.

O avô da criança, Luís César Gomes de Moraes, explicou que o incidente ocorreu em um momento de distração. Segundo ele, Alice estava na sala com o casal, mas saiu para a área externa enquanto os avós realizavam uma transferência bancária pelo celular. Quando perceberam que a menina não estava mais no quintal, o alerta foi feito imediatamente.

Durante o período em que a menina esteve desaparecida, a mãe, Karine Maciel, chegou a levantar a hipótese de sequestro. “Minha esperança é de que alguém tenha pegado e devolva ela para mim. Ela não é uma criança fácil, ela toma medicação, mas mesmo assim ela não consegue se regular. Sem os meus cuidados e da minha família, é muito difícil” afirmou.

O caso segue sendo apurado para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e como a criança conseguiu sobreviver durante os dois dias na mata.