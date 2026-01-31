Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Lula recebe cobrança inusitada após raio em ato de Nikolas

Vinte e sete pessoas deram entrada em hospital de Brasília após serem atingidas por descarga elétrica em ato no último domingo, 25

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/01/2026 - 18:02 h

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Lula (PT) recebeu uma cobrança no mínimo inusitada após um raio atingir um grupo de pessoas ao final da "Caminhada pela Liberdade", promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no último domingo, 25, em Brasília.

Ao todo, 33 pessoas deram entrada em um hospital da capital federal após serem atingidas por uma descarga elétrica no ato, que teve início no interior de Minas Gerais e teve como objetivo pedir a soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha.

Qual a cobrança?

A vereadora de Maringá (PR), Giselli Bianchini (PP), afirmou que vai oficiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a parlamentar, a intenção é solicitar “providências e a possível instalação de para-raios” no local do acidente.

De acordo com ela, o espaço “não pode ficar exposto a riscos previsíveis”. Além disso, a pepista criticou as pessoas que estariam “debochando” dos feridos. “Foi um grande milagre o que aconteceu”, disse ela ao Metrópoles.

Vereadora de Maringá, Giselli Bianchini (PP)
Vereadora de Maringá, Giselli Bianchini (PP) | Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Maringá

Raio causa pânico e deixa feridos em ato de Nikolas Ferreira

Dezenas de pessoas ficaram feridas após a queda de um raio durante o ato convocado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em Brasília, no último domingo, 25. Das vítimas, 33 foram levadas ao hospital. Chovia forte no momento do incidente na praça do Cruzeiro.

Várias pessoas caíram após sofrerem choques elétricos. Algumas ficaram desacordadas e precisaram ser carregadas nos braços até a única ambulância disponível no local, que acabou cercada por manifestantes sentados ou deitados no chão. Algumas vítimas apresentavam sinais de desorientação.

Segundo o UOL, a equipe de socorro atendia uma mulher dentro da ambulância enquanto familiares, em estado de choque, tentavam reanimar parentes caídos. Com a abertura da grade que isolava o veículo, mais pessoas se aproximaram em busca de ajuda.

