Defesa de Bolsonaro pede autorização para visita de Nikolas Ferreira

Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses por liderar tentativa de golpe de Estado - Foto: Reprodução | Instagram @nikolasferreiradm

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou nesta quinta-feira, 27, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido oficial para que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) possa visitá-lo no Complexo Penitenciário da Papuda.

O requerimento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, responsável por fiscalizar as condições da detenção e autorizar o acesso de aliados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora Moraes costume deferir solicitações de natureza política, o clima de restrições endureceu nesta semana. O magistrado impôs as primeiras negativas a figuras próximas do ex-mandatário: Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o senador Magno Malta (PL-ES).

No caso de Valdemar, o impedimento fundamenta-se no fato de ele também ser investigado no inquérito que apura a trama golpista, o que veda o contato entre os envolvidos. Já em relação a Malta, o ministro alegou que o senador tentou forçar entrada no presídio na semana passada sem autorização, utilizando-se de "prerrogativas parlamentares" para acessar áreas de segurança máxima.

Tensão nas imediações

A situação de Nikolas Ferreira é acompanhada de perto pelo tribunal. Recentemente, Moraes proibiu manifestações no entorno da Papuda e determinou o desmonte de acampamentos de apoiadores. A decisão citou especificamente a "Caminhada da Paz", ato organizado por Nikolas contra o STF, que deveria ter chegado à capital federal no último dia 22.

Rotina penal

Bolsonaro está detido na Papudinha desde meados de janeiro, após ser transferido da Superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses por liderar tentativa de golpe de Estado.

Atualmente, o fluxo de visitas é rigorosamente controlado. Além de Michelle Bolsonaro, advogados e equipe médica, qualquer entrada exige o aval de Moraes. Os encontros autorizados ocorrem apenas às quartas e quintas-feiras, divididos em três turnos entre 8h e 16h.