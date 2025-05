Criança de 3 anos morre ao ser esquecida dentro de carro pela madrasta

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira, 25 - Foto: Reprodução

Uma criança de três anos foi encontrada morta dentro de um carro em Videira, no Oeste de Santa Catarina, no final da tarde desta sexta-feira, 25. O menino ficou esquecido no veículo por cerca de dez horas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para a ocorrência foi feito por volta das 17h30. No local, no bairro Morada do Sol, a criança foi localizada desacordada dentro do carro e já sem sinais vitais.

Conforme a Polícia Militar, a madrasta da criança, que é companheira da mãe do menino, saiu de casa com o veículo por volta das 7h, levando a mãe do garoto ao trabalho, enquanto ele dormia no banco traseiro.

De acordo com o Metrópoles, a mulher acabou esquecendo a criança no carro e só se deu conta da situação no fim da tarde, ao retornar ao veículo, quando encontrou o menino sem vida. Ela foi levada à delegacia da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais.