'Loira da BMW" rebola para PMs e desarma assaltante durante roubo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma moradora do interior de São Paulo, conhecida conhecida como a "loira da BMW", viralizou nas redes sociais após rebolar para policiais. E como se não bastasse, dias depois, ela desarmou um assaltante que tentou levar o automóvel de um amigo no Guarujá, litoral do estado.

A "dança" para os policiais foi realizada no momento em que ela realizava um passeio com amigos a convite de um anfitrião conhecido como "rei das lanchas". Núbia de Souza Lima , de 33 anos, estava com os seios à mostra e usando um fio dental quando fez o gesto para a viatura. "Foi uma brincadeira com conhecidos. Se não fossem amigos próximos, eu não teria feito aquilo", explica.

Apesar da repercussão, Núbia afirma que não sofreu qualquer sanção. "Me trataram com respeito e educação. Só tenho a agradecer".

Reagiu a assalto

Dias depois do episódio do rebolado, Núbia sofreu uma tentativa de assalto na rua Flávio Humberto Ribizzi, em frente à cobertura do mesmo amigo. Ela conta que estava dentro do carro, com duas amigas, quando o homem se aproximou e, armado, a ameaçou. "Não pensei em nada. Só pensei: 'poxa, como assim? Perdi?'

A "loira da BMW" Núbia reagiu e conseguiu tomar a arma do assaltante, que depois descobriu ser um simulacro.