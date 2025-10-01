BRASIL
Criança sobrevive em acidente que pais morreram após carro capotar
Acidente aconteceu na BR-424 na cidade de Garanhuns na segunda-feira
Por Redação
Um grave acidente de carro que aconteceu no km 95 da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na segunda-feira, 29, deixou um casal morto preso às ferragens do veículo. O filho deles, de apenas 4 anos, teve ferimentos leves.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi localizado por volta das 13h, no trecho conhecido como Curva da Laranjeira. De acordo com informações iniciais, o motorista do carro teria batido em um cavalo e perdido o controle da direção o que causou o capotamento.
As vítimas fatais foram identificadas como Jobson Lima, de 31 anos, e Priscila Bezerra da Costa, de 33 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística (IC), Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local para as providências cabíveis.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes