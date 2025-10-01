Menu
BRASIL
BRASIL

Criança sobrevive em acidente que pais morreram após carro capotar

Acidente aconteceu na BR-424 na cidade de Garanhuns na segunda-feira

Redação

Por Redação

01/10/2025 - 12:44 h
Imagem ilustrativa da imagem Criança sobrevive em acidente que pais morreram após carro capotar
-

Um grave acidente de carro que aconteceu no km 95 da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na segunda-feira, 29, deixou um casal morto preso às ferragens do veículo. O filho deles, de apenas 4 anos, teve ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi localizado por volta das 13h, no trecho conhecido como Curva da Laranjeira. De acordo com informações iniciais, o motorista do carro teria batido em um cavalo e perdido o controle da direção o que causou o capotamento.

As vítimas fatais foram identificadas como Jobson Lima, de 31 anos, e Priscila Bezerra da Costa, de 33 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística (IC), Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local para as providências cabíveis.

Tags:

criança Garanhuns sobrevivente

