Crianças morrem tentando fugir de incêndio residencial

Irmãos de 9 e 11 anos morrem tentando fugir de incêndio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois irmãos, de 9 e 11 anos, morreram enquanto tentavam fugir de incêndio que aconteceu no apartamento da família, em Recife, na madrugada desta quinta-feira, 19.

As crianças dormiam no mesmo quarto, no segundo andar do bloco, quando as chamas iniciaram. Elas ainda tentaram escapar pela janela, mas morreram na grade que protegia o cômodo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além das vítimas, outros três adultos moravam no apartamento, todos da mesma família. Conforme relatos, as chamas teriam iniciado na madrugada, por volta das 3h30.

De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, as vítimas não apresentavam ferimentos visíveis, mas que teriam inalado muita fumaça, o que teria causado a morte das mesmas.

Conforme aponta o CBMPE (Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco), os feridos, incluindo uma criança de 5 anos que não se feriu e está sob cuidado dos vizinhos, foram encaminhados a um hospital no centro de Recife. As vítimas foram identificadas como:

Rodrigo Magalhães, de 39 anos;

Polianna de Paula, de 44 anos;

Um homem de 78 anos, que não teve nome divulgado.

Polianna e o idoso seguem internados, mas com o estado de saúde estável, já Rodrigo recebeu alta após o atendimento médico.

O incêndio ocorreu no Conjunto Residencial Ignez Andreazza, na Avenida Recife, considerado o maior conjunto habitacional da América Latina. Construído em 1983, o complexo reúne 2.464 apartamentos distribuídos em 176 prédios, organizados em 23 blocos, e abriga mais de 11 mil moradores.

Causas do incêndio

De acordo com o perito do caso, uma grande quantidade de eletrodomésticos acumulados foi encontrada dentro do apartamento. Tais aparelhos foram apontados como possíveis potencializadores do incêndio.

"O local é totalmente irregular, cheio de entulho, acumulado, e há um risco iminente de incêndio. A situação que estava, eu não sei como não aconteceu antes. Se não fosse a equipe do Corpo de Bombeiros ali, o prédio viria abaixo", afirmou o perito.

Porém, por conta da grande quantidade de material encontrada, a causa concreta do incêndio ainda não foi definida. Mas, de acordo com a perícia, o foco das chamas teria se iniciado próximo ao quarto das duas crianças, impedindo a fuga dos irmãos.

O caso é investigado pela PCPE (Polícia Civil de Pernambuco).