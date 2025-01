Crime: delegado atira em esposa, empregada e enfermeira

O delegado foi localizado e preso por uma equipe do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo), da Polícia Militar (PMDF) - Foto: Divulgação Correio Brasiliense

Um delegado da Policia Civil do Distrito Federal (PCDF) baleou três pessoas nesta quinta-feira, 16. Entre as vítimas estão a esposa dele, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40; a empregada da família, Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45; e a enfermeira Priscilla Pessôa Rodrigues, 45.

As duas primeiras foram baleadas por volta das 9h15 no Residencial Santa Mônica, no Setor Habitacional Tororó. Em seguida, o Mikhail Rocha e Menezes, de 46 anos, pegou o filho, de 7 anos, e seguiu para o Pronto-Socorro do Hospital Brasília. Na unidade de saúde, Mikhail teria tido um desentendimento com funcionários do hospital, cobrado atendimento para o filho, que estaria vomitando, e baleado a enfermeira em seguida.

O delegado foi localizado e preso por uma equipe do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo), da Polícia Militar (PMDF), com duas armas de fogo; depois, levado para a Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Mikhail Rocha estava afastado das funções por 30 dias após surtar e ter uma grave discussão com um colega de corporação.