Criminosos ‘crucificam’ tradição e roubam carga de bacalhau milionária

Carga foi recuperada e bandido presos - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Quatro homens foram presos por roubar um caminhão com uma carga com 25 toneladas de bacalhau internacional, avaliada em quase R$ 1,8 milhão em Santos. O crime ocorreu no litoral de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 17.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhoneiro aguardava o veículo ser carregado quando um dos bandidos bateu no vidro com uma arma e anunciou o roubo. O caminhoneiro de 29 anos disse à polícia que foi obrigado a entrar em um carro que o levou até Itanhaém, onde foi liberado. Ele caminhou por alguns metros, encontrou um posto do Corpo de Bombeiros e relatou o ocorrido.

Os policiais foram informados de que a carreta estaria no bairro Chico de Paula, onde encontraram um galpão com a porta entreaberta e um forte odor de peixe. Ao entrarem no local, localizaram a carreta roubada.

No local, estavam quatro homens que estavam descarregando a carga. Dentro do veículo, os policiais encontraram dois dispositivos de bloqueio de sinal, três detectores de GPS, um celular e cocaína. Os bandidos negaram que os dois últimos itens fossem deles.

O local foi periciado e a carga de bacalhau foi retirada pelo proprietário. O criminosos foram presos em flagrante