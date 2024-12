Criminosos vestidos de agentes da PF assaltam mansão do filho de Maluf

Três empregados e a proprietária da casa foram rendidos pelos homens, que fugiram do local com joias e objetos de valor - Foto: Divulgação Polícia Civil

Três homens armados disfarçados de policiais federais invadiram uma mansão no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, e fizeram quatro pessoas reféns durante o assalto, nesta sexta-feira, 22.

Três empregados e a proprietária da casa foram rendidos pelos homens, que fugiram do local com joias e objetos de valor. Uma equipe da PM foi acionada para o atendimento da ocorrência, mas ninguém foi preso.

Segundo o UOL, a mansão invadida é de Otávio Maluf, filho do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. De acordo com informações preliminares, os criminosos tentaram simular uma operação na casa do filho do ex-prefeito.



Leia também

>> Homem é morto a tiros na região do Subúrbio de Salvador

>> Roubos a coletivos reduziram em 36% entre janeiro e outubro de 2024

>> Forças Armadas contratam 12 mil militares aposentados por R$ 800 mi