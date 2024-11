Cuidadora é presa acusada de dopar idosos para furtá-los em Brasília

Foram identificadas ao menos cinco ocorrências envolvendo a mulher - Foto: PCDF/Divulgação

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil acusada de dopar idosos para furtar dinheiro e pertences no Distrito Federal. De acordo com as investigações da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), a suspeita se infiltrava em grupos de cuidadores oferecendo os serviços técnicos para ter acesso às vítimas.

Segundo informações da polícia, foram identificadas ao menos cinco ocorrências envolvendo a mulher, em diversas regiões do DF. Em outubro deste ano, a suspeita praticou um crime contra uma vítima na Asa Sul.

Após as investigações, a 1ª DP representou pelo pedido de prisão preventiva e o Judiciário deferiu o mandado. A Polícia Civil reforça que aqueles que tiverem mais informações sobre possíveis vítimas podem entrar em contato pelo 197. O sigilo é garantido pela PCDF.