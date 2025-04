Culto acaba em morte após traficantes confundirem fiéis com milicianos

Caso é investigado pela polícia - Foto: Reprodução

Uma mulher de 57 anos foi assassinada a tiros enquanto participava de um culto evangélico em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite de domingo, 13. Sebastiana Luiz da Silva morreu ainda no local após ser baleada por criminosos armados que confundiram o grupo religioso com integrantes de uma milícia rival.

Segundo as investigações iniciais, os traficantes teriam interpretado de forma equivocada os trajes escuros usados pelos fiéis como uma possível ligação com grupos milicianos. Diante da suspeita, invadiram o local e dispararam. Assustados, os participantes tentaram fugir, mas Sebastiana acabou atingida.

A Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM foram acionados após uma denúncia de lesão corporal. Ao chegarem, descobriram que a vítima já havia sido socorrida e levada ao Hospital Municipal de Belford Roxo, onde foi confirmado o óbito.

O caso foi inicialmente registrado na 54ª Delegacia de Polícia e transferido para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que ficará responsável pela apuração. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que as investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.